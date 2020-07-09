Супрун раскритиковала состав медсовета, который создал Степанов
Экс-министр МЗ Ульяна Супрун раскритиковала состав Медицинского совета, который создал нынешний министр Максим Степанов.
Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке.
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"Максим Степанов несколько дней назад на своем ежедневном брифинге объявил о создании медицинского совета при Минздраве. Похоже, бесконечные обсуждения и проведения мифических аудитов для "исправления недостатков" реформы занимают одну из ведущих позиций в работе Минздрава", – отметила бывшая министр.
Кроме того, Супрун раскритиковала состав Медицинского совета. Так, среди людей, которые будут вносить предложения министру по трансформации, есть известный хирург и директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров.
Человек, который годами наживается на украинцах, сделав из государственного медицинского учреждения свое феодальное владение. Врач-перевоспитатель убийц в больнице, состояние которого насчитывают миллионы, регулярно критиковал трансформацию системы здравоохранения. Поняв, что брать деньги с пациентов за гарантированные договором с НСЗУ услуги не получится, он разными способами саботирует изменения в медицине,
– написала Ульяна Супрун о Бориса Тодурова.
В медсовет входит Ольга Голубовская – врач-инфекционист и внештанный специалист Минздрава по направлению "инфекционные заболевания" во времена Богатыревой.
Супрун отметила, что, будучи советницей Скалецкого, Голубовская оказывала давление на госслужащих, требуя включить ее в состав экспертов по определению номенклатур и настаивала на необходимости закупки конкретного дорогого препарата для лечения гепатита С.
Позже оказалось, что Голубовская получала средства от производителя этого препарата. Никакого конфликта интересов она в этом не видела,
– отметила бывшая глава Минздрава.
Также, по словам Супрун, на правительственных совещаниях по противодействию COVID-19 Голубовская серьезно убеждала участников, что украинцы будут меньше болеть, потому что они представители белой расы.
"Семен Глузман – адепт теорий мировых заговоров, тот человек, который распространяет откровенный бред и ложь лично обо мне и изменениях в медицине. Глузман отчаянно требует внимания, поэтому постоянно привлекает ее к себе, распространяя разного рода маразм", – написала бывшая министр.
Ульяна Супрун объяснила, что теперь доступ к принятию решений в министерстве и возможность проталкивать свои интересы появился снова благодаря Степанову.
Теперь Голубовская, Тодуров и Глузман присоединятся к команде министра по "исправлению ошибок старой команду МОУ" относительно второго этапа медицинской реформы, который их так пугает, потому что означает ничто иное как завершение эпохи феодализма главных врачей и сидение на потоках, – подытожила она.