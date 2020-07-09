Экс-министр МЗ Ульяна Супрун раскритиковала состав Медицинского совета, который создал нынешний министр Максим Степанов.

Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в фейсбуке.

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Напомним, Максим Степанов создал Медицинский совет при Министерстве здравоохранения, в который входят ведущие специалисты в области медицины, чтобы предоставлять предложения по реформированию системы здравоохранения. По словам Степанова, без их мнения было бы сложно создать качественную медицину.

"Максим Степанов несколько дней назад на своем ежедневном брифинге объявил о создании медицинского совета при Минздраве. Похоже, бесконечные обсуждения и проведения мифических аудитов для "исправления недостатков" реформы занимают одну из ведущих позиций в работе Минздрава", – отметила бывшая министр.

Кроме того, Супрун раскритиковала состав Медицинского совета. Так, среди людей, которые будут вносить предложения министру по трансформации, есть известный хирург и директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров.

Человек, который годами наживается на украинцах, сделав из государственного медицинского учреждения свое феодальное владение. Врач-перевоспитатель убийц в больнице, состояние которого насчитывают миллионы, регулярно критиковал трансформацию системы здравоохранения. Поняв, что брать деньги с пациентов за гарантированные договором с НСЗУ услуги не получится, он разными способами саботирует изменения в медицине,

– написала Ульяна Супрун о Бориса Тодурова.

В медсовет входит Ольга Голубовская – врач-инфекционист и внештанный специалист Минздрава по направлению "инфекционные заболевания" во времена Богатыревой.

Супрун отметила, что, будучи советницей Скалецкого, Голубовская оказывала давление на госслужащих, требуя включить ее в состав экспертов по определению номенклатур и настаивала на необходимости закупки конкретного дорогого препарата для лечения гепатита С.

Позже оказалось, что Голубовская получала средства от производителя этого препарата. Никакого конфликта интересов она в этом не видела,

– отметила бывшая глава Минздрава.

Также, по словам Супрун, на правительственных совещаниях по противодействию COVID-19 Голубовская серьезно убеждала участников, что украинцы будут меньше болеть, потому что они представители белой расы.

"Семен Глузман – адепт теорий мировых заговоров, тот человек, который распространяет откровенный бред и ложь лично обо мне и изменениях в медицине. Глузман отчаянно требует внимания, поэтому постоянно привлекает ее к себе, распространяя разного рода маразм", – написала бывшая министр.

Ульяна Супрун объяснила, что теперь доступ к принятию решений в министерстве и возможность проталкивать свои интересы появился снова благодаря Степанову.

Теперь Голубовская, Тодуров и Глузман присоединятся к команде министра по "исправлению ошибок старой команду МОУ" относительно второго этапа медицинской реформы, который их так пугает, потому что означает ничто иное как завершение эпохи феодализма главных врачей и сидение на потоках, – подытожила она.