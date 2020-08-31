Французька компанія Geochanvre почала випускати захисні маски від коронавірусу з конопляного волокна. Вони біорозкладні, тому не шкодять природі, як звичайні маски.

Підприємство відкрилося шість років тому. Воно розташоване в маленькому містечку Лезін департаменту Йонна (Бургундія, на південний схід від Парижа), пише designboom.

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Компанія спеціалізується на виробництві повсті, полотна і нетканих матеріалів, виконаних з рослинних волокон – льону, конопель або кропиви. Проєкт захисної маски з конопель почали розробляти навесні 2020 року.

Тепер він успішно пройшов сертифікацію головного управління з питань озброєнь Міноборони, і можна приступати до виробництва. Фільтруюча здатність маски дорівнює 89%. Зсередини вона покрита тонким шаром тканини, щоб не натирати обличчя.



Маска з коноплі / designboom

Економічно та екологічно

За словами представників Geochanvre, в масці використовується особливий матеріал, виконаний з конопель, який дозволяють при виготовленні обійтися без використання клею або інших липких рідин. До того ж процес проходження повітря крізь тканину і його фільтрація забезпечуються без використання будь-яких додаткових засобів.

Зараз компанія випускає по 5 тисяч масок в день. У Лезін зараз виконують замовлення, отримані з Бельгії, Швейцарії та Італії. Серед клієнтів у Франції – мерія міста Ла-Боль. При цьому в департаменті Йонна вже виготовили й направили покупцям понад 1,5 мільйона масок за ціною в 0,65 євро, що дешевше, ніж тарифи на звичайні засоби індивідуального захисту, які продають за ціною від 0,8 до 1 євро.