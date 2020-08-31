Создали защитные маски из конопли
Французская компания Geochanvre начала выпускать защитные маски от коронавируса из конопляного волокна. Они биоразлагаемые, поэтому не вредят природе, как обычные маски.
Предприятие открылось шесть лет назад. Оно расположено в маленьком городке Лезин департамента Йонна (Бургундия, к юго-востоку от Парижа), пишет designboom.
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Компания специализируется на производстве войлока, полотна и нетканых материалов, выполненных из растительных волокон – льна, конопли или крапивы. Проект защитной маски из конопли начали разрабатывать весной 2020 года.
Теперь он успешно прошел сертификацию главного управления по вопросам вооружений Минобороны, и можно приступать к производству. Фильтрующая способность маски равна 89%. Изнутри она покрыта тонким слоем ткани, чтобы не натирать лицо.
Маска из конопли / designboom
Экономично и экологично
По словам представителей Geochanvre, в маске используется особый материал, изготовленный из конопли, который позволяет при изготовлении обойтись без использования клея или других липких жидкостей. К тому же процесс прохождения воздуха сквозь ткань и его фильтрация обеспечиваются без использования каких-либо дополнительных средств.
Сейчас компания выпускает по 5 тысяч масок в день. В Лезин сейчас выполняют заказы, полученные из Бельгии, Швейцарии и Италии. Среди клиентов во Франции – мэрия города Ла-Боль. При этом в департаменте Йонна уже изготовили и направили покупателям более 1,5 миллиона масок по цене в 0,65 евро, что дешевле, чем тарифы на обычные средства индивидуальной защиты, которые продают по цене от 0,8 до 1 евро.