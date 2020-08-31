Французская компания Geochanvre начала выпускать защитные маски от коронавируса из конопляного волокна. Они биоразлагаемые, поэтому не вредят природе, как обычные маски.

Предприятие открылось шесть лет назад. Оно расположено в маленьком городке Лезин департамента Йонна (Бургундия, к юго-востоку от Парижа), пишет designboom.

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Компания специализируется на производстве войлока, полотна и нетканых материалов, выполненных из растительных волокон – льна, конопли или крапивы. Проект защитной маски из конопли начали разрабатывать весной 2020 года.

Теперь он успешно прошел сертификацию главного управления по вопросам вооружений Минобороны, и можно приступать к производству. Фильтрующая способность маски равна 89%. Изнутри она покрыта тонким слоем ткани, чтобы не натирать лицо.



Маска из конопли / designboom

Экономично и экологично

По словам представителей Geochanvre, в маске используется особый материал, изготовленный из конопли, который позволяет при изготовлении обойтись без использования клея или других липких жидкостей. К тому же процесс прохождения воздуха сквозь ткань и его фильтрация обеспечиваются без использования каких-либо дополнительных средств.

Сейчас компания выпускает по 5 тысяч масок в день. В Лезин сейчас выполняют заказы, полученные из Бельгии, Швейцарии и Италии. Среди клиентов во Франции – мэрия города Ла-Боль. При этом в департаменте Йонна уже изготовили и направили покупателям более 1,5 миллиона масок по цене в 0,65 евро, что дешевле, чем тарифы на обычные средства индивидуальной защиты, которые продают по цене от 0,8 до 1 евро.