Люди, які страждають посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), повідомляють, що марихуана знижує тяжкість їхніх симптомів більш ніж у два рази. Принаймні, в короткостроковій перспективі.

До такого висновку дійшли дослідники Вашингтонського університету, професором психології.

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Доцентка Каттлер і її колеги проаналізували дані понад 400 осіб, які відстежували зміни своїх симптомів ПТСР до і після вживання марихуани за допомогою спеціального додатка Strainprint. Група колективно використовувала додаток понад 11 тисяч разів за 31 місяць спостереження.

Результати дослідження

Дослідження показує, що марихуана знижує ступінь нав'язливих повторних переживань того, що сталося на 62%, спогади про погану подію скорочуються на 51%, дратівливість і тривожність стають менше на 67 і 57 відсотків відповідно. Однак симптоми зменшуються не назавжди.

Дослідження припускає, що марихуана дійсно різко зменшує симптоми ПТСР, але вона може не надавати довгострокового позитивного впливу. Ми вважаємо, що симптоми маскуються, тому використовувати марихуану можна тільки як допоміжний засіб,

– розповіли науковці.



Де легалізована марихуана / Інфографіка 24 каналу