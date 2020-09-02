Дослідники розробили штучну шкіру, яка реагує на біль так само як справжня шкіра. Це може змінити сферу протезування та трансплантації шкіри.

Шкіру створили Австралійські вчені з Мельбурнського королівського технологічного університету, пише видання Tech Xplore.

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Така шкіра імітує майже миттєвий зворотний зв'язок організму і може реагувати на дотики або хворобливі відчуття з тією ж швидкістю, з якою сенсорні сигнали зазвичай надходять в мозок.

Дотепер ніякі електронні технології не могли реалістично імітувати це людське почуття болю, а наша штучна шкіра реагує на неї моментально,

— зазначив один із розробників.

Винахід зможуть застосовувати при виготовленні біонічних протезів, в інтелектуальної робототехніки, а також при неінвазивної трансплантації людської шкіри.

Вчені також створити прототип для протезування



Вчені зробили прорив у сфері протезування / Фото techxplore.com

Дослідницька група також розробила пристрої з використанням розтяжної електроніки, яка може відчувати і реагувати на зміни температури і тиску.

З подальшим розвитком штучна шкіра може стати майбутнім варіантом для неінвазивних трансплантатів шкіри, де традиційний підхід не працює.