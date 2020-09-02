Исследователи разработали искусственную кожу, которая реагирует на боль так же как настоящая кожа. Это может изменить сферу протезирования и трансплантации кожи.

Кожу создали австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета, пишет издание Tech Xplore.

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Такая кожа имитирует почти мгновенную обратную связь организма и может реагировать на прикосновения или болезненные ощущения с той же скоростью, с которой сенсорные сигналы обычно поступают в мозг.

До сих пор никакие электронные технологии не могли реалистично имитировать это человеческое чувство боли, а наша искусственная кожа реагирует на нее моментально,

– отметил один из разработчиков.

Изобретение смогут применять при изготовлении бионических протезов, в интеллектуальной робототехнике, а также при неинвазивной трансплантации человеческой кожи.



Ученые совершили прорыв в сфере протезирования / Фото techxplore.com

Ученые также создать прототип для протезирования

Исследовательская группа также разработала устройства с использованием растяжимой электроники, которая может чувствовать и реагировать на изменения температуры и давления.

С дальнейшим развитием искусственная кожа может стать будущим вариантом для неинвазивных трансплантатов кожи, где традиционный подход не работает.