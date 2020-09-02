Создали искусственную кожу, которая чувствует прикосновения и боль, как настоящая
Исследователи разработали искусственную кожу, которая реагирует на боль так же как настоящая кожа. Это может изменить сферу протезирования и трансплантации кожи.
Кожу создали австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета, пишет издание Tech Xplore.
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Такая кожа имитирует почти мгновенную обратную связь организма и может реагировать на прикосновения или болезненные ощущения с той же скоростью, с которой сенсорные сигналы обычно поступают в мозг.
До сих пор никакие электронные технологии не могли реалистично имитировать это человеческое чувство боли, а наша искусственная кожа реагирует на нее моментально,
– отметил один из разработчиков.
Изобретение смогут применять при изготовлении бионических протезов, в интеллектуальной робототехнике, а также при неинвазивной трансплантации человеческой кожи.
Ученые совершили прорыв в сфере протезирования / Фото techxplore.com
Ученые также создать прототип для протезирования
Исследовательская группа также разработала устройства с использованием растяжимой электроники, которая может чувствовать и реагировать на изменения температуры и давления.
С дальнейшим развитием искусственная кожа может стать будущим вариантом для неинвазивных трансплантатов кожи, где традиционный подход не работает.