Лікування експериментальним препаратом позбавило усіх основних симптомів хвороби тварин та не викликало побічних ефектів. А у випадку контролю рівня глюкози така терапія була краще ніж найбільш ефективні препарати, які застосовують в медицині наразі. Крім діабету нова терапія може бути ефективна і для неалкогольних хвороб печінки.

Препарат проти 1-го та 2-го типу діабету – SRI-37330

Експериментальний препарат SRI-37330 являє собою молекулу, яка показала сильні протидіабетичні властивості на культурах клітин людини і мишей і моделях мишей. SRI-37330 забезпечує позитивний вплив на острівкові клітини підшлункової залози, що виробляють гормони інсулін і глюкагон, а також на печінку. Висновки роботи опубліковані на сайті Університету Алабами в Бірмінгемі.

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Тестування SRI-37330 проводилося на моделях мишей з цукровим діабетом першого і другого типу. Ліки вводили перорально.

Результати тестування препарату

Терапія поліпшила відразу чотири симптому хвороби: гіперглікемію, гіперглюкагонемію, надмірне продукування глюкози печінкою, а також накопичення жиру в печінці.

Наприклад, додавання SRI-37330 в питну воду мишей з діабетом другого типу та ожирінням впродовж декількох днів нормалізувало рівень глюкози в крові. На моделі діабету першого типу препарат зупинив прогресування захворювання.

SRI-37330 досяг кращого контролю рівня глюкози в крові, ніж два провідних препарати від діабету – метформін і емпагліфлозин.

Препарат ще потребує затвердження

Хоча безпеку і ефективність SRI-37330 для людини ще тільки належить визначити, лікування ефективне для острівцевих клітин підшлункової залози людини, а також добре переноситься у гризунів.

За даними науковців, таке лікування може бути ефективним для людей з діабетом першого і другого типу, як при ожирінні, так і дефіциті ваги, а також для терапії неалкогольний жирової хвороби печінки, на яку дуже часто страждають люди з ожирінням і діабетом.