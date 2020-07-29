Лечение экспериментальным препаратом лишило всех основных симптомов болезни животных и не вызывало побочных эффектов. В случае контроля уровня глюкозы было лучшим, чем наиболее эффективные препараты, применяемые в медицине сейчас. Кроме диабета новая терапия может быть эффективна и для неалкогольных болезней печени.

Препарат против 1-го и 2-го типа диабета – SRI-37330

Экспериментальный препарат SRI-37330 представляет собой молекулу, которая показала сильные противодиабетические свойства на культурах клеток человека и мышей и моделях мышей. SRI-37330 обеспечивает положительное влияние на островковые клетки поджелудочной железы, вырабатывающие гормоны инсулин и глюкагон, а также на печень. Заключения работы опубликованы на сайте Университета Алабамы в Бирмингеме.

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Тестирование SRI-37330 проводилось на моделях мышей с сахарным диабетом первого и второго типа. Лекарства вводили перорально.

Результаты тестирования препарата

Терапия улучшила сразу четыре симптома болезни: гипергликемию, гиперглюкагонемию, чрезмерное продуцирование глюкозы печенью, а также накопление жира в печени.

Например, добавление SRI-37330 в питьевую воду мышей с диабетом второго типа и ожирением в течение нескольких дней нормализовало уровень глюкозы в крови. На модели диабета первого типа препарат остановил прогрессирование заболевания.

SRI-37330 достиг лучшего контроля уровня глюкозы в крови, чем два ведущих препарата от диабета – метформин и эмпаглифлозин.

Препарат еще нуждается в утверждении

Хотя безопасность и эффективность SRI-37330 для человека еще только предстоит определить, лечение эффективно для островковых клеток поджелудочной железы человека, а также хорошо переносится у грызунов.

По данным ученых, такое лечение может быть эффективным для людей с диабетом первого и второго типа, как при ожирении, так и дефиците веса, а также для терапии неалкогольной жировой болезни печени, которой очень часто страдают люди с ожирением и диабетом.