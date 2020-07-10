Вчені створили фільтр, який здатен утилізувати вірусні частинки коронавірусу, які переміщаються повітряним потоком.

Під час створення винаходу, вчені відштовхувалися від інформації про те, що SARS-CoV-2 не витримує температури вищої за 70°C. Свій винахід вони описали у науковому журналі ScienceDirect.

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Науковці власноруч створили фільтри на основі нагрітої до 200 градусів нікелевої піни, яка вловлює та знищує вірусні частинки SARS-CoV-2. За словами розробників, коли вірус проходить через фільтр разом з потоком повітря, то нейтралізується миттєво.

Вчені вже встигли провести випробування винаходу у Національній лабораторії Галвестона. Вони виявили, що їхній фільтр може затримувати понад 99,8% аерозольних частинок вірусу, які з успіхом утилізує.

Розробники сподіваються, що у майбутньому винахід знадобиться не лише у боротьбі з коронавірусом, але й іншими небезпечними інфекціями, які можуть передаватися повітряно-крапельним шляхом.

Якщо розробка таки вийде на ринок, її можна буде використовувати у будь-яких закритих приміщеннях. Зокрема, в аеропортах і на вокзалах, на бортах літаків і у вагонах потягів, в офісах, школах, дитячих садочках тощо.

Нагадаємо, що вчені вже неоодноразово повідомляли, що вірус може поширюватися приміщенням з потоком повітря. Науковці стверджують, що конденсат крапель після чхання чи кашлю залишається в повітрі навіть після того, як хворий вже пішов.



Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу