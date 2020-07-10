Ученые создали фильтр, который способен утилизировать вирусные частицы коронавируса, которые перемещаются в воздушном потоке.

При создании изобретения, ученые отталкивались от информации о том, что SARS-CoV-2 не выдерживает температуре выше 70°C. Свое изобретение они описали в научном журнале ScienceDirect.

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Ученые собственноручно создали фильтры на основе нагретой до 200 градусов никелевой пены, котораяя улавливает и уничтожает вирусные частицы SARS-CoV-2. По словам разработчиков, когда вирус проходит через фильтр вместе с потоком воздуха, то нейтрализуется мгновенно.

Ученые уже успели провести испытания изобретения в Национальной лаборатории Галвестона. Они обнаружили, что их фильтр может задерживать более 99,8% аэрозольных частиц вируса, которые с успехом утилизирует.

Разработчики надеются, что в будущем изобретение понадобится не только в борьбе с коронавирусом, но и другими опасными инфекциями, которые могут передаваться воздушно-капельным путем.

Если разработка выйдет на рынок, ее можно будет использовать в любых закрытых помещениях. В частности, в аэропортах и ​​на вокзалах, на бортах самолетов и в вагонах поездов, в офисах, школах, детских садах и т.д.

Напомним, что ученые уже неоднократно сообщали, что вирус может распространяться по помещению с потоком воздуха. Ученые утверждают, что конденсат капель после чихания или кашля остается в воздухе даже после того, как больной уже ушел.

Живучесть коронавируса на поверхностях / Инфографика 24 канала