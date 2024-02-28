Проблема інсульту

Нині з інсультом щорічно стикаються понад 100 мільйонів людей по всьому світу, і серед них все більше людей молодших 50 років. Ішемічний інсульт, найпоширеніший вид хвороби, часто минає без симптомів і залишається нерозпізнаним.

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Статистика показує, що невиявлених випадків хвороби в 14 разів більше, ніж у тих, хто має точний діагноз. Інсульт може призвести до різних наслідків, включаючи депресію, розумове відставання, суїцидальну поведінку та самогубство.

Нове дослідження інсультів

Вченими з 25 організацій в 11 країнах під керівництвом професорки Ольги Голубницької з Університету Бонна було розроблено підхід, який може допомогти запобігти ішемічному інсульту, перш ніж він відбудеться. Виявлений метод ґрунтується на прогностичній, профілактичній та персоналізованій медицині, на відміну від реактивної медицини.

Для оцінки ризику ішемічного інсульту вчені аналізують сльози пацієнтів за допомогою рідинної біопсії. Дослідники відстежують "сигнали" мітохондрій, дрібних органел клітин, які реагують на здоров'я організму шляхом мітофагії (самознищення).

Аналіз сліз допомагає спрогнозувати ризик інсульту

Дефіцит мітохондрій пов'язаний з різними факторами, включаючи нерухомий спосіб життя, стрес, неправильне харчування та спричинені цими факторами зміни: хронічне запалення, прискорене старіння, ішемічні ушкодження серця та мозку. Дослідники можуть визначити необхідні заходи профілактики інсульту з урахуванням поведінки мітохондрій.

Крім аналізу сліз, вчені наголосили на необхідності враховувати спадкові схильності пацієнтів, їх спосіб життя, режим сну та харчову поведінку. Це дозволить врахувати індивідуальні характеристики кожної людини та надати найбільш персоналізовану оцінку ризику. Для збільшення точності прогнозів вчені розробляють алгоритм для нейромереж, який автоматизуватиме аналіз усіх зібраних даних.

Дослідники зазначають, що перенесення акценту з реактивної медицини на прогностичну в контексті ішемічного інсульту позитивно позначиться не лише на здоров'ї людей, а й на економіці. За їхніми оцінками, глобальний економічний тягар інсультів становить понад 891 мільярд доларів на рік.