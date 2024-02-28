Проблема инсульта

Сейчас с инсультом ежегодно сталкиваются более 100 миллионов людей по всему миру, и среди них все больше людей младше 50 лет. Ишемический инсульт, самый распространенный вид болезни, часто проходит без симптомов и остается нераспознанным.

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Статистика показывает, что необнаруженных случаев болезни в 14 раз больше, чем у тех, кто имеет точный диагноз. Инсульт может привести к различным последствиям, включая депрессию, умственное отставание, суицидальное поведение и самоубийство.

Новое исследование инсультов

Учеными из 25 организаций в 11 странах под руководством профессора Ольги Голубницкой из Университета Бонна был разработан подход, который может помочь предотвратить ишемический инсульт, прежде чем он произойдет. Обнаруженный метод основывается на прогностической, профилактической и персонализированной медицине, в отличие от реактивной медицины.

Для оценки риска ишемического инсульта ученые анализируют слезы пациентов с помощью жидкостной биопсии. Исследователи отслеживают "сигналы" митохондрий, мелких органелл клеток, которые реагируют на здоровье организма путем митофагии (самоуничтожения).

Анализ слез помогает спрогнозировать риск инсульта

Дефицит митохондрий связан с различными факторами, включая неподвижный образ жизни, стресс, неправильное питание и вызванные этими факторами изменения: хроническое воспаление, ускоренное старение, ишемические повреждения сердца и мозга. Исследователи могут определить необходимые меры профилактики инсульта с учетом поведения митохондрий.

Кроме анализа слез, ученые отметили необходимость учитывать наследственные предрасположенности пациентов, их образ жизни, режим сна и пищевое поведение. Это позволит учесть индивидуальные характеристики каждого человека и предоставить наиболее персонализированную оценку риска. Для увеличения точности прогнозов ученые разрабатывают алгоритм для нейросетей, который будет автоматизировать анализ всех собранных данных.

Исследователи отмечают, что перенос акцента с реактивной медицины на прогностическую в контексте ишемического инсульта положительно скажется не только на здоровье людей, но и на экономике. По их оценкам, глобальное экономическое бремя инсультов составляет более 891 миллиарда долларов в год.