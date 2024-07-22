Однако благодаря операции по установке кохлеарного импланта (бионического уха) в турецкой клинике Acıbadem, Лея начала слышать, сообщает 24 Канал.

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Мама Леи, Марианна Дынник, поделилась своими эмоциями: "Не могу описать, что я сейчас чувствую. Я такая счастливая! Наконец наша девочка услышала наши голоса. Это принесло нам огромное счастье".

История девочки

Лея родилась 22 мая 2023 года в Ужгороде в семье архитектора Марианны и художника-преподавателя Алексея Дынников. После рождения девочке сделали тестирование на наличие слуха, которое показало, что она не слышит.

Мы не могли поверить, думали, что это ошибка. Но, к сожалению, диагноз подтвердился,

– делится мать девочки.

"Мы выбрали клинику Acıbadem по рекомендации друзей. В Украине у нас не было бы таких возможностей, пришлось бы долго ждать", – добавляет отец Леи, Алексей.



Девочке установили кохлеарный имплант / Фото Acıbadem

Процесс установки импланта и результаты

25 июня 2024 года в клинике Acıbadem Kent в Измире Лее провели операцию по установке кохлеарного импланта. Профессор доктор Мехмет Зия Озюер, который проводил операцию, рассказал: "Лея имела серьёзную потерю слуха, несмотря на использование слуховых аппаратов. Мы провели тщательные обследования и решили установить кохлеарный имплант. После операции Лея начала слышать звуки, и это стало началом её пути к развитию речи".



Маленькая Лея с врачом / Фото Acıbadem

ЦЦель этой процедуры – обойти внутреннее ухо, чтобы передать звуковые стимулы непосредственно в мозг. Операция прошла успешно, и мы активировали внешний компонент импланта, после чего Лея начала слышать. Как новорождённый ребёнок, она сейчас учится распознавать звуки. Развитие речи займёт около года,

– добавляет врач.

Поддержка тех, кто в этом нуждается

История Леи Дынник – пример успешной борьбы с, казалось бы, непосильной задачей. Однако сеть клиник Acıbadem справилась с этим, ведь является представителем новой эры инновационных медицинских услуг.

Acıbadem является одной из ведущих международных сетей клиник, которые предоставляют широкий спектр услуг пациентам со всего мира,

– отмечают в Acıbadem.



Ведущая международная сеть клиник / Фото Acıbadem

Возможность проконсультироваться и получить второе мнение от лучших врачей Турции, не выезжая за пределы своей страны, делает услуги Acıbadem ещё более привлекательными для пациентов и помогает им принимать информированные решения по поводу методов и места лечения. Это обеспечивает большую уверенность и комфорт пациентам, а также позволяет получать медицинскую помощь наивысшего качества.



Современные и качественно оборудованные палаты / Фото Acıbadem

В Acıbadem более 50 информационных офисов за пределами Турции, в каждом из которых работают высококвалифицированные специалисты. Таким образом, пациент, который обратился в представительство, получит полное сопровождение с дня первого запроса до момента возвращения на Родину.

В аэропортах Стамбульский и Сабиха Гекчен расположен офис Health Point, где вас с радостью встретят наши сотрудники,

– говорят в сети клиник.

Планы поездок и лечения, теплая встреча в Турции в аэропорту, трансфер до отеля или клиники, переводчики, владеющие 20 различными языками, которые будут сопровождать на протяжении всего лечения, – это лишь малый перечень предоставляемых нами услуг, что позволят вам почувствовать уверенность и успокоение.



Одна из других клиник Acıbadem / Фото Acıbadem

Офисы представительства сети клиник Acıbadem в Украине:

в Киеве: улица Бульварно-Кудрявская, 14, офис 1, телефон: +380 93 955 48 40;

во Львове: улица Джохара Дудаева, 9, телефон: +380 96 388 06 62.

Чтобы связаться с сетью клиник, можно также написать сообщение в инстаграм. Специалисты предоставят подробные ответы на каждый запрос.