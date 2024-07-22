Однак завдяки операції зі встановлення кохлеарного імпланта (біонічного вуха) в турецькій клініці Acıbadem, Лея почала чути, розповідає 24 Канал.

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Мама Леї, Маріанна Динник, поділилася своїми емоціями: "Не можу описати, що я зараз відчуваю. Я така щаслива! Нарешті наша дівчинка почула наші голоси. Це принесло нам величезне щастя".

Історія дівчинки

Лея народилася 22 травня 2023 року в Ужгороді у сім'ї архітекторки Маріанни й художника-викладача Олексія Динників. Після народження дівчинці зробили тестування на наявність слуху, який показав, що вона не чує.

Ми не могли повірити, думали, що це помилка. Але, на жаль, діагноз підтвердився,

– ділиться мати дівчинки.

"Ми обрали клініку Acıbadem за рекомендацією друзів. В Україні у нас не було б таких можливостей, довелося б довго чекати", – додає батько Леї, Олексій.



Дівчинці встановили кохлеарний імплант / Фото Acıbadem

Процес встановлення імпланта та результати

25 червня 2024 року в клініці Acıbadem Kent в Ізмірі Леї провели операцію зі встановлення кохлеарного імпланта. Професор доктор Мехмет Зія Озюер, який проводив операцію, розповів: "Лея мала важку втрату слуху, попри використання слухових апаратів. Ми провели ретельні обстеження і вирішили встановити кохлеарний імплант. Після операції Лея почала чути звуки, і це стало початком її шляху до розвитку мовлення".



Маленька Лея з лікарем / Фото Acıbadem

Мета цієї процедури – обхід внутрішнього вуха, щоб передати звукові стимули безпосередньо в мозок. Операція пройшла успішно, і ми активували зовнішній компонент імпланта, після чого Лея почала чути. Як новонароджена дитина, вона зараз вчиться розпізнавати звуки. Розвиток мовлення займе близько року,

– додає лікар.

Підтримка тих, хто цього потребує

Історія Леї Динник – приклад успішної боротьби зі, здавалося б, непосильним завданням. Однак мережа клінік Acıbadem впоралася з цим, адже є представницею нової ери інноваційних медичних послуг.

Acıbadem є однією з провідних міжнародних мереж клінік, що надає широкий спектр послуг пацієнтам з усього світу,

– зазначають в Acıbadem.



Провідна міжнародна мережа клінік / Фото Acıbadem

Можливість проконсультуватися та отримати вторинну думку від найкращих лікарів Туреччини, не виїжджаючи за межі своєї країни, роблять послуги Acıbadem ще привабливішими для пацієнтів і допомагають їм ухвалювати поінформовані рішення з приводу методів і місця лікування. Це забезпечує більшу впевненість і комфорт пацієнтам, а також дозволяє отримати медичну допомогу найкращої якості.



Сучасні та якісно обладнані палати / Фото Acıbadem

У Acıbadem понад 50 інформаційних офісів за межами Туреччини, у кожному з яких працюють висококваліфіковані фахівці. Відтак пацієнт, який звернувся до представництва, отримає повний супровід з дня першого запиту і до моменту повернення на Батьківщину.

В аеропортах Стамбульський і Сабіха Гекчен розташований офіс Health Point, де вас радо зустрінуть наші співробітники,

– кажуть в мережі клінік.

Плани поїздок і лікування, тепла зустріч у Туреччині в аеропорту, трансфер до готелю або клініки, перекладачі, що володіють 20 різними мовами, які супроводжуватимуть протягом усього лікування – це лиш малий перелік надаваних послуг, що дадуть змогу відчути впевненість і заспокоєння.



Одна з інших клінік Acıbadem / Фото Acıbadem

Офіси представництва мережі клінік Acıbadem в Україні:

у Києві: вулиця Бульварно-Кудрявська, 14, офіс 1, телефон: +380 93 955 48 40;

у Львові: вулиця Джохара Дудаєва, 9, телефон: +380 96 388 06 62.

Щоб зв'язатися з мережею клінік, можна також написати повідомлення в інстаграм. Фахівці нададуть докладні відповіді на кожен запит.