Астма спричиняє спазм та звуження дихальних шляхів, що призводить до перешкоджання руху повітря. Сучасні методи лікування, включаючи стероїди, забезпечують короткочасне полегшення цих симптомів шляхом розслаблення дихальних шляхів або зменшення запалення.

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Проте жоден із сучасних препаратів не впливає на структурні зміни дихальних шляхів і легенів, які астма створює, щоб запропонувати більш тривале лікування.

Дослідження нових ліків

Дослідження було зосереджено на типі стовбурових клітин, відомих як перицити, які в основному містяться в оболонці кровоносних судин. Коли у астматиків виникає алергічна та запальна реакція, наприклад, на кліщів домашнього пилу, перицити переміщуються на стінки дихальних шляхів. Опинившись там, вони перетворюються на м’язові та інші клітини, які роблять дихальні шляхи товщими та менш пластичними.

Цей рух перицитів запускається білком, відомим як CXCL12. Дослідники використовували молекулу під назвою LIT-927, щоб блокувати сигнал від цього білка, вводячи його в носові ходи мишей.

Ефективність нових ліків проти астми

Астматичні миші, яких лікували LIT-927, мали зменшення симптомів протягом одного тижня, а їхні симптоми практично зникли протягом двох тижнів. Дослідники також виявили, що стінки дихальних шляхів у мишей, які отримували LIT-927, були набагато тоншими, ніж у мишей без лікування.

Команда зараз подає заявку на подальше фінансування для проведення додаткових досліджень щодо дозування та часу лікування. Це допоможе їм визначити, коли може бути найефективніший час для проведення лікування, а також краще зрозуміти його вплив на функцію легенів. Вони вважають, що якщо це дослідження буде успішним, пройде ще кілька років, перш ніж лікування можна буде випробувати на людях.