Астма вызывает спазм и сужение дыхательных путей, что приводит к препятствованию движению воздуха. Современные методы лечения, включая стероиды, обеспечивают кратковременное облегчение этих симптомов путем расслабления дыхательных путей или уменьшения воспаления.

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Однако ни один из современных препаратов не влияет на структурные изменения дыхательных путей и легких, которые создает астма, чтобы предложить более длительное лечение.

Исследование нового лекарства

Исследование было сосредоточено на типе стволовых клеток, известных как перицит, которые в основном содержатся в оболочке кровеносных сосудов. Когда у астматиков возникает аллергическая и воспалительная реакция, например на клещей домашней пыли, перициты перемещаются на стенки дыхательных путей. Оказавшись там, они превращаются в мышечные и другие клетки, делающие дыхательные пути более толстыми и менее пластичными.

Это движение перицитов запускается белком, известным как CXCL12. Исследователи использовали молекулу под названием LIT-927, чтобы блокировать сигнал от этого белка, вводя его в носовые ходы мышей.

Эффективность нового лекарства против астмы

Астматические мыши, которых лечили LIT-927, имели уменьшение симптомов в течение одной недели, а их симптомы практически исчезли в течение двух недель. Исследователи также обнаружили, что стенки дыхательных путей у мышей, получавших LIT-927, были намного тоньше, чем у мышей без лечения.

Команда сейчас подает заявку на дальнейшее финансирование для проведения дополнительных исследований по дозировке и времени лечения. Это поможет им определить, когда может быть самое эффективное время для лечения, а также лучше понять его влияние на функцию легких. Они считают, что если это исследование будет успешным, пройдет еще несколько лет, прежде чем лечение можно будет опробовать на людях.