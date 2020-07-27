Студент інституту дизайну і графіки Краківського педагогічного університету, представив дипломну роботу з назвою "Дотик" – набір секс-іграшок для літніх людей.

Про це повідомляє Dezeen, комплект молодого дизайнера призначений для довгих і неспішних прелюдій, в ході яких пара могла б заново вивчити тіла одне одного.

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Зокрема, для цього в комплектацію входять стетоскоп і трубка, через яку партнер може понюхати коханого.

За словами дизайнера, він взявся за проєкт, оскільки більшість секс-іграшок призначені для людей віком від 18 до 49 років. Його ж набором зможуть користуватися і ті, кому далеко за 50, а також люди з інвалідністю.

Комплект дизайнера складається з інструментів, що впливають на слухові органи, нюх, дотик і зір. Крім стетоскопа – трубки для прослуховування серцебиття та "нюхальної трубки" в комплект також увійшли лупа і насадка на палець.

Засоби з "Дотику" не схожі на більшість секс-іграшок – вони швидше нагадують набір медичних інструментів і не мають фалічної форми. Такою була ідея дизайнера: він хотів зробити свій комплект стриманим, щоб не злякати потенційних користувачів зухвалістю.