Студент института дизайна и графики Краковского педагогического университета, представил дипломную работу с названием "Прикосновение" – набор секс-игрушек для пожилых людей.

Об этом сообщает Dezeen. Комплект молодого дизайнера предназначен для долгих и неспешных прелюдий, в ходе которых пара могла бы заново изучить тела друг друга.

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В частности, для этого в комплектацию входят стетоскоп и трубка, через которую партнер может понюхать любимого.

По словам дизайнера, он взялся за проект, поскольку большинство секс-игрушек предназначены для людей возрастом от 18 до 49 лет. Его же набором смогут пользоваться и те, кому далеко за 50, а также люди с инвалидностью.

Комплект дизайнера состоит из инструментов, влияющих на слуховые органы, обоняние, прикосновение и зрение. Кроме стетоскопа-трубки для прослушивания сердцебиения и "нюхательной трубки" в комплект также вошли лупа и насадка на палец.

Средства из "Прикосновения" не похожи на большинство секс-игрушек – они скорее напоминают набор медицинских инструментов и не имеют фаллической формы. Такой была идея дизайнера: он хотел сделать свой комплект сдержанным, чтобы не спугнуть потенциальных пользователей дерзостью.