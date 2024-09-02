З моменту усвідомлення того, що мікроорганізми можуть викликати захворювання, людство прагнуло захистити себе від їхнього впливу. Попри інстинктивне відторгнення мікробів, історія медицини знає безліч прикладів використання мікроорганізмів з лікувальною метою.

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ГМО-паразити

Традиційні ліки, такі як аспірин або пеніцилін легко засвоюються організмом, на відміну від біологічних препаратів, таких як інсулін, які можуть руйнуватися в шлунку. До того ж проникнення ліків у мозок обмежене гематоенцефалічним бар'єром, який захищає мозок від шкідливих речовин.

Паразит Toxoplasma gondii здатний долати цей бар'єр і проникати у мозкові клітини. У нейронах паразит виділяє білки, що впливають на генну експресію господаря. Дослідники створили генетично модифікований штам Toxoplasma, здатний виробляти білок, злиття якого з MeCP2 може допомогти у лікуванні синдрому Ретта, хвороби Альцгеймера і Паркінсона.

Безпечність застосування паразитів

Експерименти показали, що модифікований паразит може секретувати гібридний білок у нейронах, це відкриває нові перспективи генної терапії. Однак шлях від лабораторних досліджень до клінічного застосування і складний, і використання Toxoplasma у медицині не буде реалізовано у найближчому майбутньому.

Існує небезпека хронічних інфекцій, спричинених паразитом, які можуть вражати важливі органи. Однак, значна частина населення світу є носіями Toxoplasma без серйозних наслідків. Дослідження показують зв'язок між інфекцією та неврологічними проблемами, але в деяких випадках переваги використання паразиту можуть переважувати потенційні ризики. Генетична модифікація Toxoplasma може дозволити виробляти необхідні білки, мінімізуючи шкоду мозку.