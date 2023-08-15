Раніше бактерії створювали для виконання різних діагностичних та терапевтичних функцій, але їм не вистачало здатності ідентифікувати певні послідовності ДНК та мутації поза клітинами. Нова технологія призначена саме для цього.

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Новий спосіб діагностики раку

Свою увагу вчені вирішили сконцентрувати на колоректальному раку – у США він вважається третьою за значимістю причиною смерті від онкологічних захворювань. За основу взяли бактерії Acinetobacter baylyi – вони живуть у товстому кишечнику. Їх зробили чутливими до мутантних копій гена KRAS, пов'язаного з багатьма видами раку.

Коли пухлина росте, вона виділяє свою ДНК у навколишнє середовище. Аналізувати очищену ДНК у лабораторії дослідники вже навчилися, але виявити ДНК у місці її вивільнення поки що не вдавалося. При цьому багато бактерій можуть поглинати ДНК із навколишнього середовища – ця навичка називається природною компетентністю.

Бактерії – майбутнє діагностики

Коли бактерії зустрічають пов'язані з раком генетичні мутації, вони поглинають відповідну ДНК і набувають стійкості до антибіотиків. Після цього мікроорганізми виводять з організму та перевіряють реакцію на ліки. Якщо бактерії від обробки антибіотиком гинуть, значить геноми не змінилися і злоякісних новоутворень немає. Але якщо бактерії починають рости, ймовірно, у людини вже розвивається рак або з'явилися передракові стани.

Це відкриття назвали новим розділом у галузі технологічно просунутих біологічних сенсорів. Ад'юнкт-професор Сіддхартха Мукерджі з Колумбійського університету заявив, що в майбутньому хвороби лікуватимуть і запобігатимуть за допомогою клітин, а не таблеток.

Новий винахід вимагає подальшої розробки та досліджень, тому вчені продовжать оптимізувати стратегію передових біосенсорів.