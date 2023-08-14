PRL-3 – новий ключ до лікування раку

Вчені звернути увагу на PRL-3 – білок тирозинової фосфатази – одному з ключових регуляторних ферментів різних сигнальних шляхів організму. У великих кількостях білок PRL-3 синтезується при раку товстої кишки, молочної залози, легень, шкіри та крові. Але через відсутність інструментів для його ефективного вивчення у дослідників мало інформації про його роботу.

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Використовуючи унікальні нанотіла альпака, команда під керівництвом дослідниці Марки Джесіки Блекберн з британського онкологічного центру розробила перший ефективний інструмент для специфічного впливу на PRL-3. За словами Блекберн, відкриття наближає на один крок до розробки препарату, який може зупинити експресію PRL-3 та, відповідно, розвиток онкологічного захворювання.

Як альпаки допомогли здійснити дослідження

Під час дослідження нанотіла змогли ідентифікувати PRL-3 у ракових клітинах та прикріпитися до активної ділянки білка, потенційно перешкоджаючи його здатності стимулювати ріст злоякісних пухлин. Крім того, нанотіла зменшили взаємодію між PRL-3 та іншим білком – CNNM3, який також сприяє розвитку раку.

Таким чином, ми розробили перші однодоменні антитіла проти PRL-3, отримані від альпака, і показали, що вони можуть специфічно виявляти PRL-3 у кількох аналізах in vitro, у лізатах (фрагментах зруйнованих бактеріальних клітин), що синтезують особливо багато білка PRL- 3, і in situ у фіксованих ракових клітинах. Водночас вони заважають активності фосфатази PRL-3 та взаємодії CNNM CBS-домену,

– розповіла дослідниця.

Альпака – одні з небагатьох тварин, які виробляють нанотіла, які в 10 разів менші за звичайні антитіла. Завдяки цьому вони можуть проникати у клітину. Це особливо важливо у разі лікування ракових пухлин, оскільки клітини останніх часто можуть блокувати проникнення людських антитіл.