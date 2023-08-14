PRL-3 – новый ключ к лечению рака

Ученые обратить внимание на PRL-3 – белок тирозиновой фосфатазы – один из ключевых регуляторных ферментов различных сигнальных путей организма. В больших количествах белок PRL-3 синтезируется при раке толстой кишки, молочной железы, лёгких, кожи и крови. Но из-за отсутствия инструментов для его эффективного изучения у исследователей мало информации о его работе.

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Используя уникальные нанотелые альпаки, команда под руководством исследовательницы Марки Джессики Блэкберн из британского онкологического центра разработала первый эффективный инструмент для специфического воздействия на PRL-3. По словам Блэкберн, открытие приближает к разработке препарата, который может остановить экспрессию PRL-3 и, соответственно, развитие онкологического заболевания.

Как альпаки помогли осуществить исследование

В ходе исследования нанотела смогли идентифицировать PRL-3 в раковых клетках и прикрепиться к активному участку белка, потенциально препятствуя его способности стимулировать рост злокачественных опухолей. Кроме того, нанотела снизили взаимодействие между PRL-3 и другим белком – CNNM3, который также способствует развитию рака.

Таким образом, мы разработали первые однодоменные антитела против PRL-3, полученные от альпака, и показали, что они могут специфически выявлять PRL-3 в нескольких анализах in vitro, в лизатах (фрагментах разрушенных бактериальных клеток), синтезирующих особенно много белка PRL- 3, и in situ в фиксированных раковых клетках. В то же время они мешают активности фосфатазы PRL-3 и взаимодействию CNNM CBS-домена,

– рассказала исследовательница.

Альпака – одни из немногих животных, производящих нанотела, которые в 10 раз меньше обычных антител. Благодаря этому они могут проникать в клетку. Это особенно важно при лечении раковых опухолей, поскольку клетки последних часто могут блокировать проникновение человеческих антител.