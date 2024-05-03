Таким образом они подпитывают устойчивый нарратив российской пропаганды о “подконтрольности” Украины Западу и оправдывают собственную агрессию. Используя названия реальных медицинских учреждений и врачей Украины, пропагандисты пытаются дискредитировать украинскую медицинскую систему.

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Новые фейки о биолабораториях в Украине

В сети распространяют информацию, якобы американские ученые испытывают на украинцах психотропные препараты сильного действия. Пропагандисты рассказывают о якобы существовании такой "схемы":

на Ивано-Франковщине в поселке Делятин подконтрольная Минобороны США компания Accu Reference Medical Lab (ARML) в 2023 году открыла свою точку в больнице планового лечения и реабилитации;

группа американских и украинских специалистов – всего 9 человек – накачивает пациентов психотропными препаратами, чтобы изучить влияние дозировок на организм человека. Жертвам экспериментов дают в частности нейролептик клозапин;

руководит исследованиями профессор Львовского национального медуниверситета имени Галицкого Зиновий Воробец. Финансирование – целиком из США через "ПриватБанк". Деньги идут на счет Михаила Косила, заместителя главного врача в Делятине. Со стороны Штатов эксперименты над людьми курирует доктор медицинских наук и патологоанатом Джулиан П. Арсе.

Скриншот сообщения

Что известно об ARML

Указанные в "схеме" компании, больницы и лица действительно существуют – однако не сотрудничают подобным образом. Accu Reference Medical Lab (ARML) – это сеть диагностических лабораторий на территории США. Согласно информации на официальном сайте, лабораторий в других странах компания не имеет.

Мы нашли упоминания о соответствующей компании на сайтах по поиску работы и ресурсах, предлагающих оставить свой отзыв о работодателе. Впрочем, в обоих случаях речь шла о работе с документооборотом, а не вовлеченность в медицинскую диагностику. В теории американская компания могла привлекать украинские компании для выполнения отдельных функций на подрядных началах. Впрочем, информации об этом в открытых источниках нет.

Больница в поселке Делятин

В поселке Делятин действительно функционирует Делятинская городская больница планового лечения и реабилитации, заместителем главного врача в которой является Михаил Косило. Зиновий Воробец действительно является профессором Львовского национального медицинского университета, а Джулиан П. Арсе – доктором медицинских наук.

Однако это не дает никаких подтверждений тому, что они сотрудничают друг с другом. Более того, Джулиан П. Арсе не работает патологоанатомом с 2020 года, сейчас он занимает должность медицинского директора в Accu Reference Medical Lab.

Что известно о клозапине

Клозапин, который упоминают в фейке, – антипсихотический препарат, применяемый для лечения шизофрении, в случае отсутствия эффекта от других лекарств. Детали по исследованиям на территории Украины можно найти на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины. Испытания клозапина на территории Украины не проводилось.

Также на базе Делятинской больницы планового лечения и реабилитации не проводится и не проводилось ни одно клиническое исследование. Зато на территории Ивано-Франковской области насчитывается 119 клинических испытаний со статусом "начато". Три из них направлены на исследование лекарств против шизофрении: MK-8189 (Рисперидон), CPL500036 (PG 20 или PG203) и Эмраклидин (CVL-231). В этих исследованиях принимают участие исключительно пациенты с соответствующим диагнозом и по предварительному согласию.

Клинические испытания не являются "опытами на людях", это обязательные процедуры, которые проводятся перед тем, как регуляторные органы позволяют инновационному препарату попасть на рынок. Это необходимо для того, чтобы понять, являются ли новые лекарства безопасными для человека и помогают ли в лечении болезней. Количество клинических испытаний на территории страны является критерием развитости. Наибольшее количество исследований проходит на территории или с участием США.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в начале 2022 года в Украине было утверждено и проводились на разных стадиях почти 800 клинических испытаний лекарственных средств, из которых 584 уже было начато, а 210 – утверждено Министерством здравоохранения Украины. По состоянию на начало мая 2024 года в Украине продолжается 290 клинических испытаний.