Таким чином вони підживлюють сталий наратив російської пропаганди про "підконтрольність" України Заходу та виправдовують власну агресію. Використовуючи назви реальних медичних закладів та лікарів України, пропагандисти намагаються дискредитувати українську медичну систему.

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Нові фейки про біолабораторії в Україні

У мережі поширюють інформацію, нібито американські вчені випробовують на українцях психотропні препарати сильної дії. Пропагандисти розповідають про буцімто існування такої "схеми":

на Івано-Франківщині у селищі Делятин підконтрольна Міноборони США компанія Accu Reference Medical Lab (ARML) у 2023 році відкрила свою точку у лікарні планового лікування та реабілітації;

група американських та українських фахівців – лише 9 осіб – накачує пацієнтів психотропними препаратами, щоби вивчити вплив дозувань на організм людини. Жертвам експериментів дають зокрема нейролептик клозапін;

керує дослідженнями професор Львівського національного медуніверситету імені Галицького Зіновій Воробець. Фінансування – цілком із США через "ПриватБанк". Гроші йдуть на рахунок Михайла Косила, заступника головного лікаря в Делятині. З боку Штатів експерименти над людьми курує доктор медичних наук та патологоанатом Джуліан П. Арсе.

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Що відомо про ARML

Вказані у "схемі" компанії, лікарні та особи справді існують – однак не співпрацюють подібним чином. Accu Reference Medical Lab (ARML) – це мережа діагностичних лабораторій на території США. Згідно з інформацією на офіційному сайті, лабораторій в інших країнах компанія не має.

Ми знайшли згадки про відповідну компанію на сайтах з пошуку роботи та ресурсах, що пропонують залишити свій відгук про роботодавця. Утім, в обох випадках йшлося про роботу з документообігом, а не залученість до медичної діагностики. У теорії американська компанія могла залучати українські компанії для виконання окремих функцій на підрядних засадах. Утім, інформації про це у відкритих джерелах немає.

Лікарня в селищі Делятин

У селищі Делятин справді функціонує Делятинська міська лікарня планового лікування та реабілітації, заступником головного лікаря у якій є Михайло Косило. Зіновій Воробець дійсно є професором Львівського національного медичного університету, а Джуліан П. Арсе – доктором медичних наук.

Однак це не дає жодних підтверджень тому, що вони співпрацюють один з одним. Ба більше, Джуліан П. Арсе не працює патологоанатомом з 2020 року, наразі він обіймає посаду медичного директора в Accu Reference Medical Lab.

Що відомо про клозапін

Клозапін, який згадують у фейку, – антипсихотичний препарат, що застосовують для лікування шизофренії, у разі відсутності ефекту від інших ліків. Деталі щодо досліджень на території України можна знайти на сайті Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України. Випробування клозапіну на території України не проводилось.

Також на базі Делятинської лікарні планового лікування та реабілітації не проводиться та не проводилось жодне клінічне дослідження. Натомість на території Івано-Франківської області нараховується 119 клінічних випробувань зі статусом "розпочато". Три з них спрямовані на дослідження ліків проти шизофренії: MK-8189 (Рисперидон), CPL500036 (PG 20 або PG203) та Емраклідин (CVL-231). У цих дослідженнях беруть участь виключно пацієнти з відповідним діагнозом та за попередньої згоди.

Клінічні випробування не є "дослідами на людях", це обов’язкові процедури, які проводяться перед тим, як регуляторні органи дозволяють інноваційному препарату потрапити на ринок. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, чи є нові ліки безпечними для людини та чи допомагають у лікуванні хвороб. Кількість клінічних випробувань на території країни є критерієм розвинутості. Найбільша кількість досліджень проходить на території або за участі США.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, на початку 2022 року в Україні було затверджено та проводилися на різних стадіях майже 800 клінічних випробувань лікарських засобів, з яких 584 вже було розпочато, а 210 – затверджено Міністерством охорони здоров’я України. Станом на початок травня 2024 року в Україні триває 290 клінічних випробувань.