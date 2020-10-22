Зараз немає препаратів, які б сповільнювали неминуче зниження когнітивних функцій після черепно-мозкової травми. У людей старшого віку такі події значно посилюють ризики деменції, тому вчені активно шукають варіанти попередження нейродегенерації після травм.

У новому експерименті, про який розповідає Medical Express, вчені тестували дію експериментально препарату P7C3-A20, яке, як показали попередні доклінічні дослідження, має нейропротекторну дію.

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Вчені зімітували черепно-мозкову травму у мишей і потім чекали рік, щоб почати дослідження. Препарат вводили протягом 30 днів і спостерігали за ефектом впродовж чотирьох місяців.

Вражає, але таке нетривале лікування відновило нормальну когнітивну функцію у мишей,

– прокоментували вчені.

Подальші спостереження під мікроскопом показали, що нейродегенерція в мозку повністю зупинилася. До того ж ефект зберігався протягом усього періоду спостережень.

Крім цих поліпшень вчені побачили відновлення ендотеліальних клітин, що вистилають судини головного мозку, пошкодження яких є відомим ранньою ознакою хвороби Альцгеймера. Ці результати були досягнуті при тестуванні препарату на культурі клітин людини.

Тобто, ймовірно, це навіть допоможе зупинити деменцію за допомогою ліків. Тепер вчені мають довести потенціал безпеки препарату для людини.