Сейчас нет препаратов, которые бы замедляли неизбежное снижение когнитивных функций после черепно-мозговой травмы. У людей старшего возраста такие события значительно усиливают риски деменции, поэтому ученые активно ищут варианты предупреждения нейродегенерации после травм.

В новом эксперименте, о котором рассказывает Medical Express, ученые тестировали действие экспериментально препарата P7C3-A20, которое, как показали предварительные доклинические исследования, имеет нейропротекторное действие.

Читайте также До какого возраста мозг продуцирует нейроны: ученые

Ученые сымитировали черепно-мозговую травму у мышей и затем ждали год, чтобы начать исследование. Препарат вводили в течение 30 дней и наблюдали за эффектом в течение четырех месяцев.

Поражает, но такое непродолжительное лечение восстановило нормальную когнитивную функцию у мышей,

– прокомментировали ученые.

Дальнейшие наблюдения под микроскопом показали, что нейродегенерция в мозге полностью остановилась. К тому же эффект сохранялся на протяжении всего периода наблюдений.

Помимо этих улучшений ученые увидели восстановление эндотелиальных клеток, выстилающих сосуды головного мозга, повреждение которых является известным ранним признаком болезни Альцгеймера. Эти результаты были достигнуты при тестировании препарата на культуре клеток человека.

То есть, вероятно, это даже поможет остановить деменцию с помощью лекарств. Теперь ученые должны доказать потенциал безопасности препарата для человека.