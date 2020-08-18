Вчені з'ясували, що при розладах, пов'язаних зі стресом, збільшується ризик виникнення важких інфекційних захворювань, що несуть загрозу життю.

Результати великого дослідження опублікували в The BMJ.

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Стресові розлади – ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), гостра стресова реакція, розлад адаптації тощо – нерідкі та пов'язані з погіршенням психічного та фізичного здоров'я.

Науковці виявили зв'язок між стресовими розладами та ризиком серцево-судинних захворювань. Дані також свідчать про те, що психологічний стрес може підвищити сприйнятливість до інфекцій внаслідок зниження імунітету.

Як проходило дослідження

Дослідники провели порівняння між 144919 пацієнтами з діагностованим стресовим розладом і учасниками, які не мали стресового розладу – 184612 рідними братами та сестрами цих пацієнтів і 1449190 людьми із загальної популяції.

Як стрес впливає на перебіг інфекцій

За час спостереження (протягом 8 років) нові випадки загрозливих для життя інфекцій на 1000 людино-років (співвідношення кількості людей в дослідженні і тривалості спостереження за ними) склали 2,9 у пацієнтів зі стресовими розладами, в порівнянні з 1,7 у братів / сестер і 1,3 у людей із загальної популяції.

Після обліку сімейного анамнезу та інших фізичних або психічних станів був виявлений зв'язок стресових розладів з усіма перерахованими в дослідженні інфекціями. Найвищі відносні ризики, в порівнянні з братами та сестрами, стосувалися менінгіту (63%) і ендокардиту (57%).