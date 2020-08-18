Ученые выяснили, что при расстройствах, связанных со стрессом, увеличивается риск возникновения тяжелых инфекционных заболеваний, несущих угрозу жизни.

Результаты большого исследования опубликовали в The BMJ.

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Стрессовые расстройства – ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), острая стрессовая реакция, расстройство адаптации и т.д. – не редкие и связаны с ухудшением психического и физического здоровья.

Ученые обнаружили связь между стрессовыми расстройствами и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Данные также свидетельствуют о том, что психологический стресс может повысить восприимчивость к инфекциям вследствие снижения иммунитета.

Как проходило исследование

Исследователи провели сравнение между 144 919 пациентами с диагностированным стрессовым расстройством и участниками, которые не имели стрессового расстройства – 184 612 родными братьями и сестрами этих пациентов и 1 449 190 людьми из общей популяции.

Как стресс влияет на течение инфекций

За время наблюдения (в течение 8 лет) новые случаи угрожающих жизни инфекций на 1000 человеко-лет (соотношение количества людей в исследовании и продолжительности наблюдения за ними) составили 2,9 у пациентов со стрессовыми расстройствами, по сравнению с 1,7 у братьев/сестер и 1,3 у людей из общей популяции.

После учета семейного анамнеза и других физических или психических состояний была обнаружена связь стрессовых расстройств со всеми перечисленными в исследовании инфекциями. Самые высокие относительные риски, по сравнению с братьями и сестрами, касались менингита (63%) и эндокардита (57%).