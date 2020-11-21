Фобія та страх відрізняються за своєю природою. Якщо страх є цілком природним і навіть корисним інстинктом, то фобія – це ірраціональний страх, який виникає від сильного емоційного потрясіння.

Редакція 24 каналу зібрала список найдивніших фобій.

Читайте також Галюциногені гриби в 4 рази ефективніші, ніж антидепресанти

10 найдивніших фобій

Фобофобія – це "страх перед страхом", тобто острах появи нав'язливого страху. Ця фобія за ознаками близька до панічних атак. Батофобія – це страх глибини чи пучини. Гравідофобія – це страх зустрічі з вагітною та завагітніти. Цікаво, що до неї однаково схильні як жінки, так і чоловіки. Дуже часто вона виникає в результаті пережитих стресів: народження мертвої дитини, смерть породіллі, складні взаємини з матір'ю та страх перед пологами. Мізофобія (гермофобія) – страх заразитися інфекційним захворюванням або забруднитися. Такі люди уникають будь-яких дотиків до навколишніх предметів. Некрофобія – страх мертвих речей (в основному, трупів) та всього, що пов'язано зі смертю. Педофобія – нав'язливий страх перед будь-якими ляльками, тобто перед імітацією живих істот. На думку Фрейда, цей психічний розлад може йти з дитинства. Бо іноді діти уявляють, що їхні ляльки вночі оживають, а у дорослому житті це проявляється у вигляді фобії. Антофобія – страх квітів. Люди, які страждають цією фобією, відчувають страх не перед усіма квітами, а лише перед окремими видами. В основному це великі рослини в горщиках. Агірофобія (дромофобія) – постійний, нав'язливий страх перед переходом вулиці або дороги. Ця фобія може проявлятись після того, як людина стала очевидцем аварії чи втратила близьку людину в ДТП. Ейсоптрофобія (спектрофобія) – це страх власного відображення в дзеркалі, часто пов'язують з дисморфофобією. Дисморфофобія – це страх власної зовнішності або певного "дефекту" у ній, він може проявлятися в підлітковому віці. Також цей розлад супроводжується високим ризиком самогубства.



Фобія – це нав'язливий страх, який неможливо контролювати / Фото pexels

Що таке фобія?

Фобія – це страх, який більш гіпертрофований і перебільшений. Її неможливо контролювати та, як правило, вона виникає у результаті постійного циклічного впливу цієї емоції на людину або в наслідок звичайного лякання.

Симптоми фобії:

тремтіння;

виражена пітливість;

збліднення;

почервоніння шкіри;

відповідні мімічні та емоційні прояви.

Як можна протидіяти фобіям

Важливо вміти вчасно розпізнати власні страхи та звернути по допомогу, зазначає Уляна Супрун.

Перший крок до подолання страху – це констатація й усвідомлення. Для того, щоб справлятися з ірраціональними страхами, потрібно опанувати техніки релаксації та медитації. У будь-якому випадку, не можна займатись самолікуванням! Психотерапія може поєднувати декілька варіантів лікування. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) – це ефективний спосіб проти фобій, який спрямований на свідомі та несвідомі негативні переконання. Також медикаментозне лікування, що призначають у важких випадках.