Страх ляльок і страх квітів: список найдивніших нав'язливих страхів
Фобія та страх відрізняються за своєю природою. Якщо страх є цілком природним і навіть корисним інстинктом, то фобія – це ірраціональний страх, який виникає від сильного емоційного потрясіння.
Редакція 24 каналу зібрала список найдивніших фобій.
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10 найдивніших фобій
- Фобофобія – це "страх перед страхом", тобто острах появи нав'язливого страху. Ця фобія за ознаками близька до панічних атак.
- Батофобія – це страх глибини чи пучини.
- Гравідофобія – це страх зустрічі з вагітною та завагітніти. Цікаво, що до неї однаково схильні як жінки, так і чоловіки. Дуже часто вона виникає в результаті пережитих стресів: народження мертвої дитини, смерть породіллі, складні взаємини з матір'ю та страх перед пологами.
- Мізофобія (гермофобія) – страх заразитися інфекційним захворюванням або забруднитися. Такі люди уникають будь-яких дотиків до навколишніх предметів.
- Некрофобія – страх мертвих речей (в основному, трупів) та всього, що пов'язано зі смертю.
- Педофобія – нав'язливий страх перед будь-якими ляльками, тобто перед імітацією живих істот. На думку Фрейда, цей психічний розлад може йти з дитинства. Бо іноді діти уявляють, що їхні ляльки вночі оживають, а у дорослому житті це проявляється у вигляді фобії.
- Антофобія – страх квітів. Люди, які страждають цією фобією, відчувають страх не перед усіма квітами, а лише перед окремими видами. В основному це великі рослини в горщиках.
- Агірофобія (дромофобія) – постійний, нав'язливий страх перед переходом вулиці або дороги. Ця фобія може проявлятись після того, як людина стала очевидцем аварії чи втратила близьку людину в ДТП.
- Ейсоптрофобія (спектрофобія) – це страх власного відображення в дзеркалі, часто пов'язують з дисморфофобією.
- Дисморфофобія – це страх власної зовнішності або певного "дефекту" у ній, він може проявлятися в підлітковому віці. Також цей розлад супроводжується високим ризиком самогубства.
Фобія – це нав'язливий страх, який неможливо контролювати / Фото pexels
Що таке фобія?
Фобія – це страх, який більш гіпертрофований і перебільшений. Її неможливо контролювати та, як правило, вона виникає у результаті постійного циклічного впливу цієї емоції на людину або в наслідок звичайного лякання.
Симптоми фобії:
- тремтіння;
- виражена пітливість;
- збліднення;
- почервоніння шкіри;
- відповідні мімічні та емоційні прояви.
Як можна протидіяти фобіям
Важливо вміти вчасно розпізнати власні страхи та звернути по допомогу, зазначає Уляна Супрун.
- Перший крок до подолання страху – це констатація й усвідомлення.
- Для того, щоб справлятися з ірраціональними страхами, потрібно опанувати техніки релаксації та медитації. У будь-якому випадку, не можна займатись самолікуванням!
- Психотерапія може поєднувати декілька варіантів лікування. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) – це ефективний спосіб проти фобій, який спрямований на свідомі та несвідомі негативні переконання. Також медикаментозне лікування, що призначають у важких випадках.
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