Фобия и страх отличаются по своей природе. Если страх является вполне естественным и даже полезным инстинктом, то фобия – это иррациональный страх, который возникает от сильного эмоционального потрясения.

Редакция 24 канала собрала список самых странных фобий.

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10 самых странных фобий

Фобофобия – это "страх перед страхом", то есть боязнь появления навязчивого страха. Эта фобия по признакам близка к паническим атакам. Батофобия – это страх глубины или пучины. Гравидофобия – это страх встречи с беременной и забеременеть. Интересно, что ей одинаково подвержены как женщины, так и мужчины. Очень часто она возникает в результате пережитых стрессов: рождение мертвого ребенка, смерть роженицы, сложные взаимоотношения с матерью и страх перед родами. Мизофобия (гермофобия) – страх заразиться инфекционным заболеванием или загрязниться. Такие люди избегают любых прикосновений к окружающим предметам. Некрофобия – страх мертвых вещей (в основном, трупов) и всего, что связано со смертью. Педофобия – навязчивый страх перед любыми куклами, то есть перед имитацией живых существ. По мнению Фрейда, это психическое расстройство может идти с детства. Потому что иногда дети представляют, что их куклы ночью оживают, а во взрослой жизни это проявляется в виде фобии. Антофобия – страх цветов. Люди, страдающие этой фобией, испытывают страх не перед всеми цветами, а только перед отдельными видами. В основном это крупные растения в горшках. Агирофобия (дромофобия) – постоянный, навязчивый страх перед переходом улицы или дороги. Эта фобия может проявляться после того, как человек стал очевидцем аварии или потерял близкого человека в ДТП. Эйсоптрофобия (спектрофобия) – это страх собственного отражения в зеркале, часто связывают с дисморфофобией. Дисморфофобия – это страх собственной внешности или определенного "дефекта" в ней, он может проявляться в подростковом возрасте. Также это расстройство сопровождается высоким риском самоубийства.



Фобия – это навязчивый страх, который невозможно контролировать / Фото pexels

Что такое фобия?

Фобия – это страх, который более гипертрофирован и преувеличен. Ее невозможно контролировать, и, как правило, она возникает в результате постоянного циклического воздействия этой эмоции на человека или в следствие обычного пугания.

Симптомы фобии:

дрожание;

выраженная потливость;

побледнение;

покраснение кожи;

соответствующие мимические и эмоциональные проявления.

Как можно противодействовать фобиям

Важно уметь вовремя распознать собственные страхи и обратить за помощью, отмечает Ульяна Супрун.

Первый шаг к преодолению страха – это констатация и осознание. Для того, чтобы справляться с иррациональными страхами, нужно освоить техники релаксации и медитации. В любом случае, нельзя заниматься самолечением! Психотерапия может сочетать несколько вариантов лечения. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – это эффективный способ против фобий, который направлен на сознательные и бессознательные негативные убеждения. Также медикаментозное лечение, которое назначается в тяжелых случаях.

Страх – это нормальное проявление эмоций, но фобия требует лечения. Самостоятельно побороть какую-либо фобию чрезвычайно трудно. Поэтому лучше сразу обратиться к психологу, психотерапевту и психиатру.