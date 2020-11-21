Страх кукол и страх цветов: список самых странных навязчивых страхов
Фобия и страх отличаются по своей природе. Если страх является вполне естественным и даже полезным инстинктом, то фобия – это иррациональный страх, который возникает от сильного эмоционального потрясения.
Редакция 24 канала собрала список самых странных фобий.
Читайте также Галлюциногенные грибы в 4 раза эффективнее, чем антидепрессанты
10 самых странных фобий
- Фобофобия – это "страх перед страхом", то есть боязнь появления навязчивого страха. Эта фобия по признакам близка к паническим атакам.
- Батофобия – это страх глубины или пучины.
- Гравидофобия – это страх встречи с беременной и забеременеть. Интересно, что ей одинаково подвержены как женщины, так и мужчины. Очень часто она возникает в результате пережитых стрессов: рождение мертвого ребенка, смерть роженицы, сложные взаимоотношения с матерью и страх перед родами.
- Мизофобия (гермофобия) – страх заразиться инфекционным заболеванием или загрязниться. Такие люди избегают любых прикосновений к окружающим предметам.
- Некрофобия – страх мертвых вещей (в основном, трупов) и всего, что связано со смертью.
- Педофобия – навязчивый страх перед любыми куклами, то есть перед имитацией живых существ. По мнению Фрейда, это психическое расстройство может идти с детства. Потому что иногда дети представляют, что их куклы ночью оживают, а во взрослой жизни это проявляется в виде фобии.
- Антофобия – страх цветов. Люди, страдающие этой фобией, испытывают страх не перед всеми цветами, а только перед отдельными видами. В основном это крупные растения в горшках.
- Агирофобия (дромофобия) – постоянный, навязчивый страх перед переходом улицы или дороги. Эта фобия может проявляться после того, как человек стал очевидцем аварии или потерял близкого человека в ДТП.
- Эйсоптрофобия (спектрофобия) – это страх собственного отражения в зеркале, часто связывают с дисморфофобией.
- Дисморфофобия – это страх собственной внешности или определенного "дефекта" в ней, он может проявляться в подростковом возрасте. Также это расстройство сопровождается высоким риском самоубийства.
Фобия – это навязчивый страх, который невозможно контролировать / Фото pexels
Что такое фобия?
Фобия – это страх, который более гипертрофирован и преувеличен. Ее невозможно контролировать, и, как правило, она возникает в результате постоянного циклического воздействия этой эмоции на человека или в следствие обычного пугания.
Симптомы фобии:
- дрожание;
- выраженная потливость;
- побледнение;
- покраснение кожи;
- соответствующие мимические и эмоциональные проявления.
Как можно противодействовать фобиям
Важно уметь вовремя распознать собственные страхи и обратить за помощью, отмечает Ульяна Супрун.
- Первый шаг к преодолению страха – это констатация и осознание.
- Для того, чтобы справляться с иррациональными страхами, нужно освоить техники релаксации и медитации. В любом случае, нельзя заниматься самолечением!
- Психотерапия может сочетать несколько вариантов лечения. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – это эффективный способ против фобий, который направлен на сознательные и бессознательные негативные убеждения. Также медикаментозное лечение, которое назначается в тяжелых случаях.
Поделиться новостью