Чому виникає неприємний запах з рота

Головною причиною галітозу, або неприємного запаху з рота, є метантиол газ, відомий також як метилмеркаптан (CH3SH). Крім схожості запаху з гнилявою капустою, цей газ є продуктом метаболізму полімікробних колоній, які живуть у пародонтальній кишені (маленькому просторі між яснами та зубом) і на поверхні язика.

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Попри відомі дані про роль CH3SH, досі залишалося невідомим, які саме бактерії в роті виробляють цей газ і як вони взаємодіють. Міжнародна група вчених, взяла на себе завдання прояснити цей процес.

Галітоз, що супроводжує хвороби травних органів і характеризується патологічним збільшенням кількості анаеробних мікроорганізмів у ротовій порожнині та неприємним запахом, може серйозно впливати на соціальне життя людини.

На думку вчених, джерелами цього запаху можуть бути залишки харчових продуктів на зубах і язику. Причому, речовинами, що викликають запах, можуть бути леткі сірчані сполуки (ЛСС), поліаміни, коротколанцюгові жирні кислоти та індоли. Особливо значущими у цьому контексті стають леткі сполуки, які містять сірководень (H2S), метилмеркаптан (CH3SH) та диметилсульфід [(CH3) 2S].

Автори статті пояснили, що метилмеркаптан має дуже низьке порогове нюхове значення – 0,070 частини на мільярд, у порівнянні з 0,41 частини на мільярд для H2S і 3,0 частин на мільярд для (CH3)2S. Навіть мінімальний його вміст викликає виникнення неприємного запаху. Щобільше, виділення CH3SH асоціюється із захворюваннями пародонту і служить біомаркером пародонтиту.

Які бактерії вироблять смердючі гази

Для дослідів з різними бактеріями, дослідники розробили анаеробну систему спільного культивування, що дозволило вивчити їхню взаємодію та здатність впливати один на одного на відстані, наприклад, через виділення активних компонентів.

Експерименти виявили, що одним з основних виробників метилмеркаптану є Fusobacterium nucleatum (паличка Плаута), грамнегативна анаеробна неспороутворююча бактерія, яка взаємодіє з бактеріями Streptococcus gordonii. Завдяки застосуванню ізотопних індикаторів та аналізу експресії генів, вчені виявили, що S. gordonii виділяють амінокислоту орнітин, яка збільшує потребу F. nucleatum у метіоніні, що своєю чергою призводить до збільшеного метаболізму метіоніну та генерації метилмеркаптану.

Дослідники підкреслили, що S. gordonii в сукупності з F. nucleatum відіграють ключову роль у вробленні метилмеркаптану. Глибше розуміння основних взаємодій між бактеріями порожнини рота, що беруть участь у виробництві метилмеркаптану, може призвести до створення ефективніших методів профілактики неприємного запаху з рота та пародонтиту.