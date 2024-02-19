Почему возникает неприятный запах изо рта

Главной причиной галитоза, или неприятного запаха изо рта, является метантиол газ, известный также как метилмеркаптан (CH3SH). Кроме схожести запаха с гнилой капустой, этот газ является продуктом метаболизма полимикробных колоний, которые живут в пародонтальном кармане (маленьком пространстве между десной и зубом) и на поверхности языка.

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Несмотря на известные данные о роли CH3SH, до сих пор оставалось неизвестным, какие именно бактерии во рту производят этот газ и как они взаимодействуют. Международная группа ученых, взяла на себя задачу прояснить этот процесс.

Галитоз, сопровождающий болезни пищеварительных органов и характеризующийся патологическим увеличением количества анаэробных микроорганизмов в ротовой полости и неприятным запахом, может серьезно влиять на социальную жизнь человека.

По мнению ученых, источниками этого запаха могут быть остатки пищевых продуктов на зубах и языке. Причем, веществами, вызывающими запах, могут быть летучие серные соединения (ЛСС), полиамины, короткоцепочечные жирные кислоты и индолы. Особенно значимыми в этом контексте становятся летучие соединения, содержащие сероводород (H2S), метилмеркаптан (CH3SH) и диметилсульфид [(CH3) 2S].

Авторы статьи объяснили, что метилмеркаптан имеет очень низкое пороговое обонятельное значение – 0,070 части на миллиард, по сравнению с 0,41 части на миллиард для H2S и 3,0 части на миллиард для (CH3)2S. Даже минимальное его содержание вызывает возникновение неприятного запаха. Более того, выделение CH3SH ассоциируется с заболеваниями пародонта и служит биомаркером пародонтита.

Какие бактерии производят зловонные газы

Для опытов с различными бактериями, исследователи разработали анаэробную систему совместного культивирования, что позволило изучить их взаимодействие и способность влиять друг на друга на расстоянии, например, через выделение активных компонентов.

Эксперименты обнаружили, что одним из основных производителей метилмеркаптана является Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута), грамотрицательная анаэробная неспорообразующая бактерия, которая взаимодействует с бактериями Streptococcus gordonii. Благодаря применению изотопных индикаторов и анализа экспрессии генов, ученые обнаружили, что S. gordonii выделяют аминокислоту орнитин, которая увеличивает потребность F. nucleatum в метионине, что в свою очередь приводит к увеличенному метаболизму метионина и генерации метилмеркаптана.

Исследователи подчеркнули, что S. gordonii в совокупности с F. nucleatum играют ключевую роль в производстве метилмеркаптана. Глубокое понимание основных взаимодействий между бактериями полости рта, участвующих в производстве метилмеркаптана, может привести к созданию более эффективных методов профилактики неприятного запаха изо рта и пародонтита.