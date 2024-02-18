Молочні зуби мають важливу функцію: допомагають дитині жувати, говорити та потрібні для правильного формування щелепи. Вони утримують місце для постійних зубів, що ростуть під молочними.

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Чому молочні зуби не випадають

До 3 років більшість дітей вже мають 20 молочних зубів. Перші постійні зуби прорізаються у 6 – 7 років. А до 13 років у дитини зазвичай 28 постійних зубів. Останніми з'являються зуби мудрості, вони зазвичай починають прорізатися у віці від 17 до 21 року.

Іноді деякі молочні зуби залишаються і є сусідами з постійними. Ось чому так може бути:

Спадкові фактори. Якщо такі особливості траплялися у близьких родичів.

Постійний зуб розвивається за яснами. Такий зуб називається ретинованим.

Постійний зуб росте неправильно.

Зайві зуби чи гіпердонтія. Вони можуть перешкоджати прорізу постійних зубів. А також викликають зміщення та ретинування зубів.

Анатомічні особливості. Коли для постійного зуба немає місця між сусідами.

Гіпердонтія. Уроджена відсутність зуба. У людей із гіпердонтією молочні зуби часто залишаються довше, ніж в інших. Бо немає постійних зубів, які можуть їх замінити.

Захворювання, що впливають на ріст та розвиток кісток: рахіт, гіпотиреоз, фіброзна дисплазія.

Порушення розвитку кістки, за якої нормальна кісткова тканина заміщується фіброзно-кістковою.

Як дорослим доглядати за молочними зубами

За молочними зубами потрібно доглядати так само як і за постійними: чистити двічі на день пастою з фтором та щодня використовувати зубну нитку.

Іноді стоматолог може нанести герметик на молочний зуб, щоб був додатковий захист від карієсу. У дорослих молочні зуби можуть рости здоровими та відрізнятися від постійних лише зовні. Часто це псує естетику посмішки, особливо якщо йдеться про передні зуби.

Але стоматолог може наростити зуб до потрібного розміру та форми. Якщо молочний зуб не має міцної і глибокої кореневої структури, стоматолог може його видалити. Після цього є кілька варіантів. Встановити імплант, постійний протез або частковий протез для заповнення проміжку.