У зуба є періодонтальні зв'язки. Вони кріпляться однією стороною до кореня зуба, а інший — до щелепи. Це забезпечує амортизуючу функцію при жуванні та утримує зуб у лунці кістки.

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Чому інколи потрібно лікувати зуб повторно

Якщо на етапі запалення пульпи зуб не пролікували, інфекція може вийти за верхівку кореня і викликати запалення періодонтальної зв'язки. Так пульпіт перетворюється на періодонтит. При запаленні цієї зв'язки може бути зубний біль, але іншого характеру, ніж при пульпіті. Біль може:

бути постійно і посилюватися при жуванні;

бути тільки при жуванні;

відсутня.

Навіть якщо болю немає, можна виявити проблему за рентгенівськими знімками – буде видно ознаки руйнування кісткової тканини та розширену періодонтальну щілину. Також проліковані зуби можуть інфікуватися повторно або руйнуватись.

Як відбуває повторне лікування

Повторне ендодонтичне лікування відбувається так само як первинне. Але без препарування зуба набагато складніше оцінити картину і такі зуби завжди проходять через ревізію, після якої або приймається рішення про порятунок зуба, або лікар виявляє тріщину, матеріал, що не піддається лікуванню, або інші проблеми.

Є ще один спосіб хірургічного лікування – це резекція верхівки кореня, коли корінь із запальним осередком зрізають. Цей спосіб застосовують як самостійний – при впевненості, що раніше ендодонтичне лікування виконане якісно, ​​а також за наявності внутрішньокореневих вкладок. Або ж використовують як додатковий метод – спочатку проводять лікування кореневих каналів, а потім роблять резекцію.

Результат повторного ендодонтичного лікування не завжди передбачуваний, оскільки відповідь імунної системи на лікування індивідуальна. Успіху вдається досягти більш ніж у 85% випадків. Тому, якщо дотримуватися протоколу лікування, ймовірність успіху задоволена висока.