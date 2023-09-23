У зуба есть периодонтальные связки. Они крепятся одной стороной к корню зуба, а другой – к челюсти. Это обеспечивает амортизирующую функцию при жевании и удерживает зуб в лунке кости.

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Почему иногда нужно лечить зуб повторно

Если на этапе воспаления пульпы зуб не пролечили, инфекция может выйти за верхушку корня и вызвать воспаление периодонтальной связки. Так пульпит превращается в периодонтит. При воспалении этой связки может быть зубная боль, но иного характера, чем при пульпите. Боль может:

быть постоянно и усиливаться при жевании;

быть только при жевании;

отсутствует.

Даже если боли нет, можно обнаружить проблему по рентгеновским снимкам – будут видны признаки разрушения костной ткани и расширенная периодонтальная щель. Также пролеченные зубы могут инфицироваться повторно или разрушаться.

Как происходит повторное лечение

Повторное эндодонтическое лечение происходит так же, как первичное. Но без препарирования зуба гораздо сложнее оценить картину и такие зубы всегда проходят через ревизию, после которой либо принимается решение о спасении зуба, либо врач обнаруживает трещину, не поддающийся лечению материал или другие проблемы.

Есть еще один способ хирургического лечения – это резекция верхушки корня, когда корень с воспалительным очагом срезают. Этот способ применяют как самостоятельный – при уверенности, что раньше эндодонтическое лечение выполнено качественно, а также при наличии внутрикорневых вкладок. Или используют как дополнительный метод – сначала проводят лечение корневых каналов, а затем делают резекцию.

Результат повторного эндодонтического лечения не всегда предсказуем, поскольку ответ иммунной системы на лечение индивидуален. Успеха удается достигнуть более чем в 85% случаев. Поэтому, если придерживаться протокола лечения, вероятность успеха довольно высока.