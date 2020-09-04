МОЗ отримало з Фонду боротьби з COVID-19 понад 14 мільярдів гривень. Гроші витратили на обладнання для лікарень та лабораторних центрів, закупівлю засобів індивідуального захисту й доплати медичним працівникам.

Зі загального коронавірусного фонду Міністерству охорони здоров’я виділили 14 мільярдів 345 мільйонів гривень, заявив на годині запитань до уряду у Раді глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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На що витратили гроші

100 мільйонів гривень на придбання апаратів ШВЛ;

на придбання апаратів ШВЛ; 2 мільярди 90 мільйонів гривень – на забезпечення засобами індивідуального захисту працівників закладів екстреної меддопомоги, закладів охорони здоров’я, лабораторних центрів. А також на закупівлю лабораторного обладнання, підвищення зарплати в лабораторних центрах;

– на забезпечення засобами індивідуального захисту працівників закладів екстреної меддопомоги, закладів охорони здоров’я, лабораторних центрів. А також на закупівлю лабораторного обладнання, підвищення зарплати в лабораторних центрах; 5 мільярдів 300 мільйонів гривень – на закупівлю обладнання в приймальні відділення опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах;

– на закупівлю обладнання в приймальні відділення опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах; 5 мільярдів 995 мільйонів гривень – на здійснення доплат заробітної плати медпрацівникам та іншим працівникам закладів охорони здоров’я. Ці доплати видаватимуть з вересня і до кінця 2020 року.

Міністр додав, що НСЗУ здійснює виплати медичним закладам, які лікують хворих на COVID-19, за пакетами: екстрена медична допомога, стаціонарна медична допомога, робота мобільних бригад. Загалом виплатили майже 3,5 мільярда гривень, не враховуючи серпень.

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Зверніть увагу! Станом на 4 вересня в Україні на коронавірус захворіла 130 951 людина, за останню добу – 2 723. Побороти недугу вдалося 60 613 хворим, померла 2 761 людина.