У МОЗ припустили, що ймовірно знадобляться додаткові кошти на лікування українців від COVID-19 у випадку значного зростання числа хворих.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній раді, пише 24 канал.

Читайте також Тести на COVID-19 є, а от ліжка в лікарнях закінчуються, – Степанов

Степанов згадав, що загальна сума коштів, яка була виділена міністерству, складає 14 мільярдів 435 мільйонів гривень

"Окрім того, в нас є кошти які передбачені в Нацслужбі здоров'я, на фінансування самого процесу лікування. Сума, яка була закладена, близько 15,6 млрд гривень. На сьогодні саме на надання медичної допомоги витрачено 3,5 млрд, але це без урахування серпня", – додав він.

За його словами, з нинішнью динамікою захворюваності коштів на лікування вистачить до кінця року.

Якщо ми навіть йдемо в тій динаміці, у якій зараз, ми бачимо, що навантаження зростає... суми коштів, яка нам потрібна для лікування хворих на СОVID-19, нам до кінця року вистачає. Але, це виходячи з сьогоднішніх цифр... Звичайно ж, у нас може бути ситуація, що знадобиться збільшення саме на процес лікування суми коштів,

– заявив міністр охорони здоров'я