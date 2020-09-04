В Минздраве предположили, что, вероятно, понадобятся дополнительные средства на лечение украинцев от COVID-19 в случае значительного роста числа больных.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет 24 канал.

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Степанов вспомнил, что общая сумма средств, которая была выделена министерству, составляет 14 миллиардов 435 миллионов гривен

"Кроме того, у нас есть средства, которые предусмотрены в Нацслужбе здоровья на финансирование самого процесса лечения. Сумма, которая была заложена, около 15,6 млрд гривен. На сегодня именно на оказание медицинской помощи потрачено 3,5 млрд, но это без учета августа", – добавил он.

По его словам, с нынешней динамикой заболеваемости средств на лечение хватит до конца года.

Если мы даже идем в той динамике, в которой сейчас, мы видим, что нагрузка растет... суммы средств, которая нам нужна для лечения больных СОVID-19, нам до конца года хватает. Но это исходя из сегодняшних цифр... Конечно же, у нас может быть ситуация, что понадобится увеличение именно на процесс лечения суммы средств,

– заявил министр здравоохранения.