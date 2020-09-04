Тесты на COVID-19 есть, а вот койки в больницах заканчиваются, – Степанов
Запасов тестов на COVID-19 в вирусологических лабораториях хватит на минимум полтора месяца, если не вырастут темпы тестирования украинцев на коронавирус.
О количестве тестов и коек в больницах рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга в пятницу, 4 сентября, передает 24 канал.
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На данный момент Украина обеспечена тестами всего на 1,5, максимум 2 месяца.
Мы делали 200 тестов в сутки, когда я возглавил министерство. Сегодня мы делаем более 25 тысяч. И у нас на 1,5-2 месяца постоянный запас в наших лабораториях, которые расположены по всей стране,
– рассказал Степанов.
Также министр здравоохранения сообщил, что в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19 все меньше мест. Осталось всего 26 тысяч больничных коек.
Сразу же он заявил о резерве, в котором находится 213 больниц, которые способны принимать больных COVID-19. В этих больницах больше 9 тысяч коек.
"Общее количество коек по стране составляет более 35 тысяч", – сказал Степанов.
По данным 2 сентября, Украина заняла:
- второе место в Европе по числу новых смертей от COVID-19 после России;
- и четвертое место по количеству новых случаев заболевания.