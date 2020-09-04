Запасів тестів на COVID-19 у вірусологічних лабораторіях вистачить на щонайменше півтора місяця, якщо не зростуть темпи тестування українців на коронавірус.

Про кількість тестів та ліжок у лікарнях розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час традиційного брифінгу у п’ятницю, 4 вересня, передає 24 канал.

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На даний момент Україна забезпечена тестами всього на 1,5, максимум 2 місяці.

Ми робили 200 тестів на добу, коли я очолив міністерство. Сьогодні ми робимо більше 25 тисяч. І в нас на 1,5-2 місяці постійний запас в наших лабораторіях, які розташовані по всій країні,

– розповів Степанов.

Також міністр охорони здоров’я повідомив, що в закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19 все менше місць.

Залишилось всього 26 тисяч лікарняних ліжок.

Одразу ж заявив про резерв, у якому знаходиться 213 лікарень, які здатні приймати хворих на COVID-19. У цих лікарнях більше 9 тисяч ліжок.

"Загальна кількість ліжок по країні становить більше 35 тисяч", – сказав Степанов.

За даними 2 вересня, Україна посіла: