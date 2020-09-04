Станом на 4 вересня в Україні лабораторії підтвердили загалом 130 951 випадок інфікування COVID-19.

Нові дані опубліковані апаратом РНБО України. На сьогодні 68 514 українців продовжують хворіти коронавірусом.

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З початку пандемії в Україні, на жаль, 2 761 людина померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. За минулу добу – 51 нова смерть.

60 613 осіб одужали, 937 випадків зафіксовано за попердню добу.

Найбільше нових хворих за добу виявили у місті Києві (+319) і у Харківській області (+371).

Статистика поширення коронавірусу в Україні