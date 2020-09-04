В Україні коронавірус виявили ще у 2 723 людей: статистика
Станом на 4 вересня в Україні лабораторії підтвердили загалом 130 951 випадок інфікування COVID-19.
Нові дані опубліковані апаратом РНБО України. На сьогодні 68 514 українців продовжують хворіти коронавірусом.
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З початку пандемії в Україні, на жаль, 2 761 людина померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. За минулу добу – 51 нова смерть.
60 613 осіб одужали, 937 випадків зафіксовано за попердню добу.
Найбільше нових хворих за добу виявили у місті Києві (+319) і у Харківській області (+371).
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- Львівська область – 15 312 (+196)
- Київ – 14 477 (+319)
- Чернівецька область – 10 786 (+162)
- Харківська область – 10 312 (+371)
- Івано-Франківська область – 9845 (+160)
- Рівненська область – 9535 (+59)
- Одеська область – 8038 (+225)
- Закарпатська область – 7888 (+100)
- Тернопільська область – 6841 (+204)
- Київська область – 6017 (+86)
- Волинська область – 5723 (+61)
- Вінницька область – 4269 (+75)
- Житомирська область – 3550 (+79)
- Хмельницька область – 2848 (+108)
- Дніпропетровська область – 2570 (+52)
- Чернігівська область – 2150 (+100)
- Запорізька область – 1768 (+60)
- Черкаська область – 1756 (+86)
- Сумська область – 1680 (+51)
- Донецька область – 1576 (+27)
- Миколаївська область – 1446 (+74)
- Полтавська область – 886 (+31)
- Кіровоградська область – 841 (+8)
- Херсонська область – 444 (+9)
- Луганська область – 393 (+20)
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