По состоянию на 4 сентября в Украине лаборатории подтвердили в целом 130 951 случай инфицирования COVID-19.

Новые данные опубликованы аппаратом СНБО Украины. На сегодня 68 514 украинцев продолжают болеть коронавирусом.

Читайте также Новости о коронавирусе 3 сентября: в Украине обновили карантинные зоны, в мире 26 миллионов больных

С начала пандемии в Украине, к сожалению, 2 761 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. За минувшие сутки – 51 новая смерть.

60 613 человек выздоровели, 937 случаев зафиксировано за минувшие сутки.

Больше всего новых больных за сутки обнаружили в городе Киеве (+319) и в Харьковской области (+371).

Статистика распространения коронавируса в Украине