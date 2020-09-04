В Украине коронавирус обнаружили еще у 2 723 человек: статистика
По состоянию на 4 сентября в Украине лаборатории подтвердили в целом 130 951 случай инфицирования COVID-19.
Новые данные опубликованы аппаратом СНБО Украины. На сегодня 68 514 украинцев продолжают болеть коронавирусом.
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С начала пандемии в Украине, к сожалению, 2 761 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. За минувшие сутки – 51 новая смерть.
60 613 человек выздоровели, 937 случаев зафиксировано за минувшие сутки.
Больше всего новых больных за сутки обнаружили в городе Киеве (+319) и в Харьковской области (+371).
Статистика распространения коронавируса в Украине
- Львовская область – 15 312 (+196)
- Киев – 14477 (+319)
- Черновицкая область – 10 786 (+162)
- Харьковская область – 10 312 (+371)
- Ивано-Франковская область – 9 845 (+160)
- Ровненская область – 9 535 (+59)
- Одесская область – 8 038 (+225)
- Закарпатская область – 7 888 (+100)
- Тернопольская область – 6 841 (+204)
- Киевская область – 6 017 (+86)
- Волынская область – 5 723 (+61)
- Винницкая область – 4 269 (+75)
- Житомирская область – 3 550 (+79)
- Хмельницкая область – 2 848 (+108)
- Днепропетровская область – 2 570 (+52)
- Черниговская область – 2 150 (+100)
- Запорожская область – 1 768 (+60)
- Черкасская область – 1 756 (+86)
- Сумская область – 1 680 (+51)
- Донецкая область – 1 576 (+27)
- Николаевская область – 1 446 (+74)
- Полтавская область – 886 (+31)
- Кировоградская область – 841 (+8)
- Херсонская область – 444 (+9)
- Луганская область – 393 (+20)
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