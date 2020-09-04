Минздрав получил из Фонда борьбы с COVID-19 более 14 миллиардов гривен. Деньги потратили на оборудование для больниц и лабораторных центров, закупку средств индивидуальной защиты и доплаты медицинским работникам.

Из общего коронавирусного фонда Министерству здравоохранения выделили 14 миллиардов 345 миллионов гривен, заявил на часе вопросов к правительству в Раде глава Минздрава Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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На что потратили деньги

100 миллионов гривен на приобретение аппаратов ИВЛ;

на приобретение аппаратов ИВЛ; 2 миллиарда 90 миллионов гривен – на обеспечение средствами индивидуальной защиты работников учреждений экстренной медпомощи, учреждений здравоохранения, лабораторных центров. А также на закупку лабораторного оборудования, повышение зарплаты в лабораторных центрах;

– на обеспечение средствами индивидуальной защиты работников учреждений экстренной медпомощи, учреждений здравоохранения, лабораторных центров. А также на закупку лабораторного оборудования, повышение зарплаты в лабораторных центрах; 5 миллиардов 300 миллионов гривен – на закупку оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;

– на закупку оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах; 5 миллиардов 995 миллионов гривен – на осуществление доплат заработной платы медработникам и другим работникам учреждений здравоохранения. Эти доплаты будут выдавать с сентября и до конца 2020 года.

Министр добавил, что НСЗУ осуществляет выплаты медицинским учреждениям, которые лечат больных COVID-19, за пакетами: экстренная медицинская помощь, стационарная медицинская помощь, работа мобильных бригад. В целом выплатили почти 3,5 миллиарда гривен, не учитывая август.

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Обратите внимание! По состоянию на 4 сентября в Украине коронавирусом заболел 130 951 человек, за последние сутки – 2 723. Побороть недуг удалось 60 613 больным, умер 2 761 человек.