Степанов рассказал, на что потратили деньги из COVID-фонда
Минздрав получил из Фонда борьбы с COVID-19 более 14 миллиардов гривен. Деньги потратили на оборудование для больниц и лабораторных центров, закупку средств индивидуальной защиты и доплаты медицинским работникам.
Из общего коронавирусного фонда Министерству здравоохранения выделили 14 миллиардов 345 миллионов гривен, заявил на часе вопросов к правительству в Раде глава Минздрава Максим Степанов, сообщает 24 канал.
Читайте также Средств из "коронавирусного" фонда хватит до конца года, – Минздрав
На что потратили деньги
- 100 миллионов гривен на приобретение аппаратов ИВЛ;
- 2 миллиарда 90 миллионов гривен – на обеспечение средствами индивидуальной защиты работников учреждений экстренной медпомощи, учреждений здравоохранения, лабораторных центров. А также на закупку лабораторного оборудования, повышение зарплаты в лабораторных центрах;
- 5 миллиардов 300 миллионов гривен – на закупку оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;
- 5 миллиардов 995 миллионов гривен – на осуществление доплат заработной платы медработникам и другим работникам учреждений здравоохранения. Эти доплаты будут выдавать с сентября и до конца 2020 года.
Министр добавил, что НСЗУ осуществляет выплаты медицинским учреждениям, которые лечат больных COVID-19, за пакетами: экстренная медицинская помощь, стационарная медицинская помощь, работа мобильных бригад. В целом выплатили почти 3,5 миллиарда гривен, не учитывая август.
Узнайте больше Половина украинцев против жесткого карантина во время второй волны COVID-19