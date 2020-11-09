За минулу добу коронавірус діагностували 748 киянам. Відомо, що найбільше інфікованих зареєстрували в Деснянському районі.

На жаль, внаслідок ускладненого перебігу коронавірусної хвороби, вчора померли 5 столичних хворих. Всього коронавірус забрав життя 872 мешканців Києва. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у телеграм, передає 24 канал.

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Від початку епідемії в Україні, в столиці підтвердили захворювання на коронавірус 44 920 мешканцям міста.

Серед нових хворих в Києві:

401 жінка віком від 18 до 92 років

278 чоловіків віком від 18 до 87 років

34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 1 року до 17.

34 медики.

Детально про ситуацію в столиці

Госпіталізації потребували 76 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 170 людей. Всього коронавірус подолали 16 667 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 130, у Дарницькому – 109 та 107 випадків в Оболонському районі.



Статистика хворих на коронавірус в Києві / Фото Телеграм Віталія Кличка