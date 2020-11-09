Коронавірус в Києві: 748 інфікованих, 5 хворих померли
За минулу добу коронавірус діагностували 748 киянам. Відомо, що найбільше інфікованих зареєстрували в Деснянському районі.
На жаль, внаслідок ускладненого перебігу коронавірусної хвороби, вчора померли 5 столичних хворих. Всього коронавірус забрав життя 872 мешканців Києва. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у телеграм, передає 24 канал.
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Серед нових хворих в Києві:
- 401 жінка віком від 18 до 92 років
- 278 чоловіків віком від 18 до 87 років
- 34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 1 року до 17.
- 34 медики.
Детально про ситуацію в столиці
Госпіталізації потребували 76 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 170 людей. Всього коронавірус подолали 16 667 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 130, у Дарницькому – 109 та 107 випадків в Оболонському районі.
Статистика хворих на коронавірус в Києві / Фото Телеграм Віталія Кличка
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