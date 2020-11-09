За прошедшие сутки коронавирус диагностировали 748 киевлянам. Известно, что больше всего инфицированных зарегистрировали в Деснянском районе.

К сожалению, в результате осложненного течения коронавирусной болезни вчера умерли 5 столичных больных. Всего коронавирус унес жизни 872 жителей Киева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм, передает 24 канал.

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С начала эпидемии в Украине, в столице подтвердили заболевания коронавирусом 44 920 жителям города.

Среди новых больных в Киеве:

401 женщина в возрасте от 18 до 92 лет

278 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет

34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 1 года до 17.

34 медика.

Подробно о ситуации в столице

В госпитализации нуждались 76 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 170 человек. Всего коронавирус преодолели 16 667 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 130, в Дарницком – 109 и 107 случаев в Оболонском районе.

Статистика больных коронавирусом в Киеве / Фото Телеграм Виталия Кличко