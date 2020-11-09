Коронавирус в Киеве: 748 инфицированных, 5 больных умерли
За прошедшие сутки коронавирус диагностировали 748 киевлянам. Известно, что больше всего инфицированных зарегистрировали в Деснянском районе.
К сожалению, в результате осложненного течения коронавирусной болезни вчера умерли 5 столичных больных. Всего коронавирус унес жизни 872 жителей Киева. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм, передает 24 канал.
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Среди новых больных в Киеве:
- 401 женщина в возрасте от 18 до 92 лет
- 278 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет
- 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 1 года до 17.
- 34 медика.
Подробно о ситуации в столице
В госпитализации нуждались 76 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 170 человек. Всего коронавирус преодолели 16 667 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 130, в Дарницком – 109 и 107 случаев в Оболонском районе.
Статистика больных коронавирусом в Киеве / Фото Телеграм Виталия Кличко
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