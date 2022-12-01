Чай почали пити близько 4000 – 5000 років тому на південному заході Китаю. Китайці зрозуміли, що напій здатний зміцнити здоров'я та запобігти деяким захворюванням, тому країна почала розвивати чайну промисловість. Зараз чаювання популярне у 160 країнах світу.

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Є багато видів чаю: чорний, зелений, улун, пуер, білий, з ромашкою, куркумою або м'ятою. Вчені проводили чимало досліджень, вивчаючи властивості та вплив рослини на організм людини. Але немає доказів, що чай стає небезпечним, якщо довго настоюється.

Які корисні властивості чаю довели

Поліпшує метаболізм

Одне дослідження показало, що катехін та кофеїн, які містяться у зеленому чаї, допомагають знизити вагу. В експерименті брали участь 132 жінки з надмірною вагою, яких поділили на дві групи. При цьому усі учасниці виконували фізичні вправи 180 хвилин на тиждень.

Одні жінки пили зелений чай із вмістом 25 міліграмів катехіну та 39 міліграмів кофеїну, а інші – лише займалися спортом. Через 12 тижнів підбили підсумок: група "зеленого чаю" втратила більше кілограмів, ніж контрольна.

Запобігає хворобам серця та судин

В іншому дослідженні брали участь 76 979 осіб, які випивали шість чашок чаю щодня. Результат показав, що ризик розвитку хвороб серця та судин у них знизився.