У США розпочалась нова фаза пандемії коронавірусу. Відтепер недуга активно поширюється не лише у мегаполісах, а й у сільській місцевості.

Велика загроза і для жителів сільської місцевості

Про це повідомила одна з найавторитетніших медичних радниць президента США Дебора Біркс, інформує BBC.

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Ми перебуваємо у новій фазі. Теперішня ситуація відрізняється від попередньої – тієї, що була навесні. Вірус надзвичайно швидко поширюється сільською місцевістю, у містах також,

– наголосила доктор Біркс.

Звернення радниці Трампа стосується передусім саме жителів сільської місцевості, адже мешканці міст уже звикли до епідеміологічних обмежень. Біркс закликала носити маски навіть вдома, якщо у будинку живе родина з кількох поколінь. Цей захід безпеки повинен захистити людей старшого покоління та тих, що мають супутні захворювання

Коронавірус активно поширюється у період відпусток

Ще один фактор ризику, на якому наголосила Біркс, активний рух всередині країни у період відпусток.

Подорожуючи по штатах, я побачила, що американці – в активному русі. Якщо ви поїхали на відпочинок, то, коли повернетесь, подумайте про захист людей, які мають супутні захворювання. Отож, бодай припустіть, що ви можете бути інфіковані,

– наголосила Біркс.

Ситуація з коронавірусом у США

Станом на 3 серпня у США коронавірусом інфікувались понад 4 мільйони 667 тисяч осіб, більше ніж 154 тисячі – померли. Одужали 1 мільйон 486 тисяч хворих.

Загалом у світі COVID-19 діагностували у понад 18 мільйонів 78 тисяч осіб. Більше ніж 689 тисяч випадків – летальні. Одужали майже 10 мільйонів 670 тисяч людей.