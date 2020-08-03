В США началась новая фаза пандемии коронавируса. Теперь болезнь активно распространяется не только в мегаполисах, но и в сельской местности.

Большая угроза и для жителей сельской местности

Об этом сообщила одна из самых авторитетных медицинских советниц президента США Дебора Биркс, информирует BBC.

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Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от предыдущей – той, что была весной. Вирус очень быстро распространяется по сельской местности, в городах также,

– отметила доктор Биркс.

Обращение советника Трампа касается прежде всего именно жителей сельской местности, ведь жители городов уже привыкли к эпидемиологическим ограничениям. Биркс призвал носить маски даже дома, если в доме живет семья из нескольких поколений. Эта мера безопасности должна защитить людей старшего поколения и тех, у кого есть сопутствующие заболевания

Коронавирус активно распространяется в период отпусков

Еще один фактор риска, который подчеркнула Биркс, активное движение внутри страны в период отпусков.

Путешествуя по штатам, я увидела, что американцы – в активном движении. Если вы поехали на отдых, то, когда вернетесь, подумайте о защите людей, у которых есть сопутствующие заболевания. Итак, хотя бы предположите, что вы можете быть инфицированы,

– подчеркнула Биркс.

Ситуация с коронавирусом в США

По состоянию на 3 августа в США коронавирусом заразились более 4 миллиона 667 тысяч человек, более чем 154 тысячи – умерли. Выздоровели 1 миллион 486 тысяч больных.

Всего в мире COVID-19 диагностировали более 18 миллионов 78 тысяч человек. Более 689 тысяч случаев – летальные. Выздоровели почти 10 миллионов 670 тысяч человек.