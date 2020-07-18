У США медики повідомляють про повторні випадки інфікування коронавірусом. Це свідчить про те, що не у всіх пацієнтів, що подолали COVID-19, виробляються антитіла.

Вдруге на COVID-19 занедужав 50-річний пацієнт

Про випадки повторного зараження коронавірусною інфекцію розповів лікар і дослідник Колумбійського університету Деніел Гріффін, інформує VOX.

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50-річний пацієнт Гріффіна занедужав вдруге. Тест на COVID-19 був позитивним на початку липня – через три місяці після одужання від коронавірусу. Лікар зазначив, цього разу хворобу пацієнт переніс значно важче. Три місяці тому у хворого був лише легкий кашель та біль у горлі, проте повторний коронавірус супроводжували лихоманка та гіпоксія.

Недавні повідомлення та розмови з колегами-лікарями показали, що мій пацієнт – не один. Наприклад, два пацієнти в Нью-Джерсі, ймовірно, заразилися COVID-19 вдруге майже через два місяці після повного одужання,

– сказав Гріффін.

Яка ситуація з коронавірусом у США

США продовжують очолювати антирейтинг країн з найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Станом на 18 липня в країні виявили понад 3 мільйони 647 тисяч випадків COVID-19, з них більше ніж 139 тисяч – летальні. Одужали – понад 1 мільйон 107 тисяч осіб. За останню добу коронавірус діагностували у понад 25 тисяч людей.