Лікарі дуже стурбовані тим, що офіційно одужавші пацієнти з негативним ПЛР-тестом через тривалий час знову показують позитивний результат на тлі серйозних проблем зі здоров'ям.

Перший позитивний ПЛР-тест на коронавірус Шелбі Хеджекок отримала в кінці квітня, передає CNN.

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9 травня тест був негативним і жінку виписали, але досі вона відчуває себе погано. Її мучать головні болі, хронічна втома і слабкість, крім того, у неї з'явилися проблеми з мовним апаратом.

Через два тижні жінка здала ПЛР-тест. Тест на основі мазка з ротогорла був негативним, в той час як мазок з носа знову підтвердив наявність коронавірусної інфекції. Лікарі намагаються зрозуміти, чи був перший негативний тест хибним, або ж повторний аналіз виявив повторне зараження.

Помилка чи повторне зараження

Експерт також повідомив, що деякі види ПЛР-тестів мають досить високий відсоток помилково негативні результати – від 15% до 20%. Це означає, що люди, які отримали помилковий аналіз, вважали себе здоровими, і могли далі хворіти й поширювати інфекцію.

Раніше вчені Королівського коледжу Лондона (King's College London) вивчили імунну відповідь у 90 перехворіли пацієнтів і медиків і з'ясували, що через три місяці лише у 17% обстежених рівень антитіл був на колишньому рівні.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу